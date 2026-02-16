Goal.com
Barcelona Girona
Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Girona: Lamine Yamal perde pênalti e Pau Cubarsi passa de herói a vilão, enquanto gol polêmico no final do jogo abala as esperanças do time catalão pelo título

O Girona causou uma grande surpresa na La Liga ao derrotar o Barcelona por 2 a 1 em Montilivi na segunda-feira. Lamine Yamal perdeu um pênalti e a equipe de Hansi Flick ficou furiosa com um gol polêmico no final da partida, fazendo com que o time catalão perdesse pontos importantes na disputa pelo título em meio a uma batalha acirrada com o rival Real Madrid na liderança.

Aos 17 minutos, Lamine Yamal ficou cara a cara com o goleiro substituto Paulo Gazzaniga e chutou direto para o ex-goleiro do Tottenham, depois que Raphinha desperdiçou uma chance igualmente promissora.

O Barça teve várias chances de abrir o placar antes que o atacante do Girona, Vladyslav Vanet, escapasse da armadilha do impedimento e forçasse uma excelente defesa de Garcia, em um aviso ao Barça.

E Vanat deveria ter marcado no meio do primeiro tempo, quando Bryan Gil cruzou com precisão pela esquerda, mas o ucraniano não conseguiu alcançar a bola.

No final do primeiro tempo, Raphinha acertou a trave, antes de Dani Olmo ser derrubado por Daley Blind na área, resultando em um pênalti; Yamal cobrou e acertou a trave.

Aos 30 minutos, o Barça finalmente conseguiu abrir o placar, com Pau Cubarsi marcando um gol sensacional de cabeça, acertando o ângulo superior após cruzamento de Jules Kounde. Foi o primeiro gol do zagueiro pelo clube na liga.

Mas, em menos de um minuto, o Girona empatou graças a um gol de Thomas Lemar, após Cubarsi não conseguir afastar a bola de forma eficaz.

O Girona parecia um time transformado a partir daí e Garcia foi obrigado a manter a vantagem do Barça intacta, até que finalmente foi vencido por Fran Beltran aos 87 minutos. Seguiu-se uma revisão do VAR e parecia que o árbitro iria anular o gol por uma falta sobre Jules Kounde na jogada, mas o árbitro validou o gol, para a fúria do banco do Barça.

O Barça pensou que tinha empatado no final, mas Robert Lewandowski foi considerado impedido, e o Girona causou uma grande surpresa na disputa pelo título da La Liga.

O GOAL avalia os jogadores do Barça em Montilivi...

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (7/10):

    Deixado na mão pelo péssimo lançamento de Cubarsi. Defesa espetacular para impedir o gol de Vernat, embora o atacante estivesse impedido, o que Garcia não tinha como saber. Vencido por Beltran, mas houve falta na jogada.

    Jules Kounde (7/10):

    Uma bela assistência para o primeiro gol de Cubarsi. Marcou Gil com perfeição; o melhor defensor do Barça. Sofreu falta antes do gol de Beltran, mas não foi marcada.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Marcou um gol espetacular de cabeça para dar a vantagem ao Barça. Cometeu um erro grave ao não conseguir afastar a bola antes do gol de empate de Lemar.

    Eric Garcia (5/10):

    Tão desajeitado quanto na partida do meio da semana, quando o Atlético dominou o jogo. Recebeu cartão amarelo por uma entrada tardia em Vitor Reis. Foi substituído no segundo tempo e parecia visivelmente abalado; sabia que seu desempenho tinha sido ruim.

    Gerard Martin (6/10):

    Pareceu ter dificuldades defensivas em alguns momentos. Entrou na jogada quando pôde, mas foi substituído por Balde.

    Meio-campo

    Fermin Lopez (6/10):

    Sempre disposto a avançar e chutar, mas não conseguiu chegar à bola tantas vezes quanto gostaria.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Unificou a defesa e o ataque. Melhor com a bola do que sem ela, como é habitual.

    Dani Olmo (7/10):

    Conquistou o pênalti com uma bela finta. Brilhante sempre que recebe a bola, mas foi substituído e o Barça perdeu todo o ritmo a partir daí.

    Ataque

    Lamine Yamal (5/10):

    Erro terrível em um contra um, pois parecia ter tempo demais para pensar no finalização. Acertou a trave com um pênalti mal executado. Ele está sempre disposto a receber a bola, mas esta não foi sua noite.

    Ferran Torres (6/10):

    Tão anônimo quanto possível. Substituído. Ele não consegue liderar o ataque com a mesma eficácia de Lewandowski.

    Raphinha (7/10):

    Perdeu mais de uma chance no primeiro tempo, mas não foi o único. Acertou a trave antes do intervalo. Foi substituído por Bardghji. Uma atuação frustrante, apesar de algumas excelentes jogadas.

    Substitutos e treinador

    Alejandro Balde (5/10):

    Substituiu Martin após o empate do Girona. Teve dificuldades semelhantes.

    Roony Bardghji (4/10):

    Substituiu Raphinha. Mudança bizarra, já que ele não conseguiu causar nenhum impacto no jogo.

    Ronald Araujo (5/10):

    Entrou no lugar de Garcia. Subiu para o ataque no final e perdeu uma chance muito boa.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Substituiu Ferran. Não conseguiu finalizar.

    Marc Bernal (N/A):

    Entrou no lugar de Olmo no final.

    Hansi Flick (2/10):

    Oh, céus. Suas substituições foram quase todas erradas — tirar Raphinha foi um erro grave — e o Barça não teve resposta para a pressão do Girona no segundo tempo. Após a derrota vergonhosa para o Atlético de Madrid, a pressão está aumentando.

0