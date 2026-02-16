Aos 17 minutos, Lamine Yamal ficou cara a cara com o goleiro substituto Paulo Gazzaniga e chutou direto para o ex-goleiro do Tottenham, depois que Raphinha desperdiçou uma chance igualmente promissora.
O Barça teve várias chances de abrir o placar antes que o atacante do Girona, Vladyslav Vanet, escapasse da armadilha do impedimento e forçasse uma excelente defesa de Garcia, em um aviso ao Barça.
E Vanat deveria ter marcado no meio do primeiro tempo, quando Bryan Gil cruzou com precisão pela esquerda, mas o ucraniano não conseguiu alcançar a bola.
No final do primeiro tempo, Raphinha acertou a trave, antes de Dani Olmo ser derrubado por Daley Blind na área, resultando em um pênalti; Yamal cobrou e acertou a trave.
Aos 30 minutos, o Barça finalmente conseguiu abrir o placar, com Pau Cubarsi marcando um gol sensacional de cabeça, acertando o ângulo superior após cruzamento de Jules Kounde. Foi o primeiro gol do zagueiro pelo clube na liga.
Mas, em menos de um minuto, o Girona empatou graças a um gol de Thomas Lemar, após Cubarsi não conseguir afastar a bola de forma eficaz.
O Girona parecia um time transformado a partir daí e Garcia foi obrigado a manter a vantagem do Barça intacta, até que finalmente foi vencido por Fran Beltran aos 87 minutos. Seguiu-se uma revisão do VAR e parecia que o árbitro iria anular o gol por uma falta sobre Jules Kounde na jogada, mas o árbitro validou o gol, para a fúria do banco do Barça.
O Barça pensou que tinha empatado no final, mas Robert Lewandowski foi considerado impedido, e o Girona causou uma grande surpresa na disputa pelo título da La Liga.
O GOAL avalia os jogadores do Barça em Montilivi...