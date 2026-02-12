Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: Hansi Flick precisa de um plano B! Joan Garcia e Alejandro Balde estão entre os maiores fracassos, enquanto Eric Garcia vê o cartão vermelho quando a linha alta do Blaugrana fica terrivelmente exposta na goleada da Copa del Rey

O Atlético recebeu um grande impulso logo no início, quando o goleiro do Barça, Joan Garcia, deixou um passe para trás escapar por baixo da sua chuteira e rolar para dentro da linha, apesar dos esforços de Pau Cubarsi para afastar a bola. Embora a rede tenha sido inicialmente balançada por Ademola Lookman, os replays provaram que, na verdade, foi um gol contra do goleiro, pois a bola cruzou a linha antes que o jogador da seleção nigeriana chegasse lá.

Antoine Griezmann dobrou a vantagem do Atlético antes dos 15 minutos, quando o ex-jogador da seleção francesa recebeu um passe de Nahuel Molina e finalizou com maestria. Jules Kounde então tirou outra bola do Atlético da linha para manter o Barça no jogo, depois que eles mesmos acertaram a trave com Fermin Lopez.

O Rojiblancos mais uma vez se aproveitou da linha alta quase suicida do Barcelona para marcar o terceiro gol antes do intervalo, em uma bela jogada que terminou com um belo finalização de Lookman. Ainda havia tempo antes do intervalo para Fermin ficar cara a cara com o goleiro, mas Juan Musso saiu rápido da linha para fazer a defesa e, apenas dois minutos depois, Julian Alvarez marcou o quarto gol com uma finalização violenta da entrada da área.

Cubarsi pensou que havia reduzido a diferença no início do segundo tempo, mas seu gol foi anulado após um atraso francamente surreal de oito minutos do VAR. E antes do fim do jogo, uma entrada violenta de Eric Garcia lhe rendeu um cartão vermelho direto, coroando uma noite verdadeiramente terrível para o Blaugrana.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Metropolitano...