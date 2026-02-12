Goal.com
Barcelona
Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: Hansi Flick precisa de um plano B! Joan Garcia e Alejandro Balde estão entre os maiores fracassos, enquanto Eric Garcia vê o cartão vermelho quando a linha alta do Blaugrana fica terrivelmente exposta na goleada da Copa del Rey

O Barcelona foi goleado por 4 a 0 pelo Atlético de Madrid na primeira partida da semifinal da Copa del Rey, na quinta-feira, com a equipe de Diego Simeone dominando completamente um time blaugrana verdadeiramente desanimado. A linha alta de Hansi Flick foi exposta de forma rotineira e implacável ao longo de uma noite que os torcedores do Metropolitano mal podiam acreditar.

O Atlético recebeu um grande impulso logo no início, quando o goleiro do Barça, Joan Garcia, deixou um passe para trás escapar por baixo da sua chuteira e rolar para dentro da linha, apesar dos esforços de Pau Cubarsi para afastar a bola. Embora a rede tenha sido inicialmente balançada por Ademola Lookman, os replays provaram que, na verdade, foi um gol contra do goleiro, pois a bola cruzou a linha antes que o jogador da seleção nigeriana chegasse lá.

Antoine Griezmann dobrou a vantagem do Atlético antes dos 15 minutos, quando o ex-jogador da seleção francesa recebeu um passe de Nahuel Molina e finalizou com maestria. Jules Kounde então tirou outra bola do Atlético da linha para manter o Barça no jogo, depois que eles mesmos acertaram a trave com Fermin Lopez.

O Rojiblancos mais uma vez se aproveitou da linha alta quase suicida do Barcelona para marcar o terceiro gol antes do intervalo, em uma bela jogada que terminou com um belo finalização de Lookman. Ainda havia tempo antes do intervalo para Fermin ficar cara a cara com o goleiro, mas Juan Musso saiu rápido da linha para fazer a defesa e, apenas dois minutos depois, Julian Alvarez marcou o quarto gol com uma finalização violenta da entrada da área.

Cubarsi pensou que havia reduzido a diferença no início do segundo tempo, mas seu gol foi anulado após um atraso francamente surreal de oito minutos do VAR. E antes do fim do jogo, uma entrada violenta de Eric Garcia lhe rendeu um cartão vermelho direto, coroando uma noite verdadeiramente terrível para o Blaugrana.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Metropolitano...

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (2/10):

    Cometeu um erro terrível ao permitir o primeiro gol. Depois disso, foi completamente dominado. Não foi a sua noite.

    Jules Kounde (2/10):

    Tirou uma bola da linha quando o placar estava 2 a 0, mas não conseguiu acompanhar Lookman. Péssimo.

    Pau Cubarsi (3/10):

    Fez o que pôde para tentar poupar Garcia do vexame do primeiro gol, mas não conseguiu voltar. Superado durante toda a partida, seus pés pareciam pesados como chumbo. Marcou o 4 a 1, mas uma verificação do VAR de oito minutos levou à anulação do gol.

    Eric Garcia (1/10):

    Seu passe no início deixou o goleiro em apuros e ele nunca se recuperou. Uma mão na bola perto do final foi seguida por uma entrada tão imprudente e idiota que lhe rendeu um cartão vermelho direto. Pior impossível.

    Alejandro Balde (2/10):

    Não chegou nem perto de Griezmann quando ele fez o 2 a 0. Muito perigo veio pelo seu lado e ele simplesmente não conseguiu lidar com isso.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Meio-campo

    Marc Casado (3/10):

    Recebeu cartão amarelo por uma falta muito tardia no primeiro tempo, provocando a fúria do banco do Atlético. Substituído aos 36 minutos. Ai.

    Frenkie de Jong (5/10):

    Cuidou bem da bola, mas o barco estava afundando, não importava o que ele fizesse.

    Fermin Lopez (7/10):

    Acertou a trave logo no início. Continuou em campo, sempre procurando a bola e tentando fazer algo acontecer. O melhor jogador do Barça.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (4/10):

    Longe do nível que esperávamos. Ele pegou a bola e foi para cima dos adversários quando pôde, mas foi muito pouco frequente para um time do Barça que parecia em choque.

    Ferran Torres (4/10):

    Chutou para fora no final da partida, quando estava livre na trave posterior. Foi sua única contribuição digna de nota.

    Dani Olmo (5/10):

    Recebeu cartão amarelo e não conseguiu fazer nada. Ele teve algumas chances, mas considerando a magia que costuma criar, esta foi uma noite ruim.

  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Substitutos e treinador

    Robert Lewandowski (4/10):

    Entrou no lugar de Casado no primeiro tempo. Mal conseguiu tocar na bola, tamanha era a marcação cerrada do Atlético.

    Ronald Araujo (6/10):

    Entrou aos 4 a 0 no segundo tempo.

    João Cancelo (6/10):

    Substituição tardia.

    Gerard Martin (N/A):

    Entrou após o cartão vermelho.

    Hansi Flick (2/10):

    A linha alta de Flick revelou-se a loucura que sempre pareceu ser. O Atlético cortou o Barcelona à vontade, encontrando repetidamente linhas de passe e ângulos para criar oportunidades. Ele teve sorte que o placar foi apenas 4 a 0 e, se não encontrar um plano B, não ficará muito tempo no banco do Barcelona — embora valha a pena lembrar que este é apenas o intervalo da partida.

