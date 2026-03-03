Goal.com
Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: desta vez não houve remontada! Lamine Yamal e Marc Bernal brilharam, mas o Blaugrana não conseguiu uma recuperação épica na Copa del Rey

O Barcelona ficou agonizantemente aquém de uma recuperação épica na semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid, já que o Blaugrana venceu a segunda partida por 3 a 0 na terça-feira, mas perdeu por 4 a 3 no placar agregado. O jovem meio-campista Marc Bernal marcou duas vezes em uma noite em que o Barça lançou ataque após ataque, mas não conseguiu encontrar o quarto gol que levaria a partida para a prorrogação.

Ferran Torres desperdiçou duas chances no início do jogo, ao errar o alvo duas vezes quando estava bem posicionado, mas o Barça assumiu a liderança quando Bernal chutou para o gol vazio, após Lamine Yamal deixar dois defensores do Atlético para trás e cruzar rasteiro na pequena área.

Os visitantes raramente representaram uma ameaça ofensiva, embora Ademola Lookman devesse ter aproveitado melhor uma oportunidade de cabeçada no final do primeiro tempo. E ele pagou por isso momentos depois, quando Pedri foi derrubado na área e Raphinha converteu o pênalti com o último chute antes do intervalo.

Com a confiança renovada, o Barça foi em busca de mais gols, e João Cancelo e Bernal forçaram Juan Musso a fazer duas defesas na entrada da área. Esses dois jogadores acabaram combinando para o terceiro gol do Barça, quando Cancelo cruzou na medida e Bernal completou de voleio no segundo poste.

O Barcelona continuou atacando, mas não conseguiu testar Musso no gol do Atlético, com o chute de Gerard Martin por cima do travessão sendo a chance mais próxima de empatar a partida. Em vez disso, será o Atlético que enfrentará o Real Sociedad ou o Athletic Club na final de abril.

O GOAL avalia os jogadores do Barça do Camp Nou...

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Raramente foi exigido, mas defendeu bem quando foi forçado a fazer uma defesa.

    Jules Kounde (N/A):

    Saiu de campo lesionado após apenas 12 minutos.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Fez várias intervenções excelentes dentro e ao redor da sua área, mostrando boa compostura na posse de bola.

    Gerard Martin (6/10):

    Sólido ao lado de Cubarsi. Quando perdeu a bola, trabalhou duro para recuperá-la.

    Joao Cancelo (7/10):

    Forçado a mudar para a lateral direita após a lesão precoce de Kounde, o que o levou a desempenhar uma função mais invertida. Combinou bem com Yamal em algumas ocasiões, enquanto sua excelente bola criou o segundo gol de Bernal.

    Meio-campo

    Pedri (7/10):

    Fez alguns passes excelentes para a frente e foi sua arrancada para dentro da área que resultou no pênalti. A falta de preparo físico talvez tenha feito com que ele perdesse um pouco de força com o passar do tempo.

    Marc Bernal (8/10):

    Estava no lugar certo para abrir o placar à queima-roupa e depois apareceu no segundo poste para fazer 3 a 0 com um finalização tranquila. Continua mostrando por que é comparado a Busquets na Catalunha.

    Fermin Lopez (5/10):

    Mostrou muita energia, mas teve dificuldades para se envolver antes de ser substituído pouco depois da marca de uma hora.

    Ataque

    Lamine Yamal (9/10):

    Colocou a defesa do Atlético na defensiva sempre que pegava a bola e fez alguns dribles maravilhosos, incluindo quando deu a assistência para o primeiro gol. 

    Ferran Torres (4/10):

    Errou o alvo duas vezes quando estava bem posicionado no primeiro tempo e não ofereceu muito como substituto de Lewandowski antes de ser substituído.

    Raphinha (7/10):

    Teve alguns momentos brilhantes e converteu com maestria o pênalti, mas sua pontaria estava muito imprecisa nas jogadas abertas.

    Substitutos e treinador

    Alejandro Balde (6/10):

    Entrou no lugar de Kounde e manteve as coisas bastante simples na posse de bola. Ficou um pouco isolado na defesa em alguns momentos, antes de ser forçado a sair de campo devido a uma lesão.

    Marcus Rashford (5/10):

    Fez algumas jogadas pela esquerda, mas não conseguiu criar nada de especial.

    Dani Olmo (6/10):

    Tentou se envolver assim que substituiu Fermin e foi um incômodo para a defesa do Atlético.

    Ronald Araujo (6/10):

    Substituiu Balde, que saiu lesionado, mas passou a maior parte do tempo em campo no ataque.

    Hansi Flick (6/10):

    Não havia muito mais que ele pudesse fazer. Escolheu uma formação ofensiva, mas foi forçado a fazer duas substituições devido a lesões. Deve assumir a culpa pela derrota do Barça na primeira mão, mas não poderia ter feito muito mais nesta noite.

