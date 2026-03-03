Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: desta vez não houve remontada! Lamine Yamal e Marc Bernal brilharam, mas o Blaugrana não conseguiu uma recuperação épica na Copa del Rey

Ferran Torres desperdiçou duas chances no início do jogo, ao errar o alvo duas vezes quando estava bem posicionado, mas o Barça assumiu a liderança quando Bernal chutou para o gol vazio, após Lamine Yamal deixar dois defensores do Atlético para trás e cruzar rasteiro na pequena área.
Os visitantes raramente representaram uma ameaça ofensiva, embora Ademola Lookman devesse ter aproveitado melhor uma oportunidade de cabeçada no final do primeiro tempo. E ele pagou por isso momentos depois, quando Pedri foi derrubado na área e Raphinha converteu o pênalti com o último chute antes do intervalo.
Com a confiança renovada, o Barça foi em busca de mais gols, e João Cancelo e Bernal forçaram Juan Musso a fazer duas defesas na entrada da área. Esses dois jogadores acabaram combinando para o terceiro gol do Barça, quando Cancelo cruzou na medida e Bernal completou de voleio no segundo poste.
O Barcelona continuou atacando, mas não conseguiu testar Musso no gol do Atlético, com o chute de Gerard Martin por cima do travessão sendo a chance mais próxima de empatar a partida. Em vez disso, será o Atlético que enfrentará o Real Sociedad ou o Athletic Club na final de abril.
O GOAL avalia os jogadores do Barça do Camp Nou...