Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Raya Saka Edozie GFXGetty/GOAL

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Wolves: Eles estão se desmoronando! A precipitação de David Raya se mostra desastrosa, e os Gunners perdem mais pontos na disputa pelo título da Premier League, apesar da atuação de destaque de Bukayo Saka na posição de camisa 10

O Arsenal voltou a tropeçar na corrida pelo título da Premier League, com um gol de Tom Edozie no final da partida ajudando o Wolves a conquistar um dramático empate por 2 a 2 na quarta-feira. Bukayo Saka colocou o Gunners na frente no início da partida, antes de Piero Hincapie dobrar a vantagem logo após o intervalo. O golaço de Hugo Bueno tornou os últimos 20 minutos nervosos para a equipe de Mikel Arteta, antes que um erro calamitoso de David Raya permitisse a Edozie empatar, graças a um ricochete em Riccardo Calafiori.

A pressão era grande para o Arsenal, já que tinha a chance de se afirmar mais uma vez, ampliando sua vantagem sobre o Manchester City na liderança, mas qualquer nervosismo foi expulso nos primeiros cinco minutos, quando Declan Rice cruzou para Saka, que atacou e cabeceou para marcar seu primeiro gol desde o início de dezembro.

Os visitantes tiveram dificuldades no ataque durante o restante do primeiro tempo, sem conseguir encontrar seu ritmo, mas também não tiveram que lidar com muitos ataques perigosos dos anfitriões. Eles então marcaram o que parecia ser o segundo gol, garantindo a vitória, quando Hincapie chutou por cima de Jose Sa, mas o Wolves voltou à disputa logo em seguida, quando Bueno chutou com precisão de fora da área.

Esse gol tornou os minutos finais bastante tensos para o Arsenal, e tudo chegou ao auge de forma extraordinária no final, quando Raya falhou ao tentar defender um cruzamento e entregou a bola diretamente para Edozie, cujo chute acertou Calafiori antes de entrar no fundo da rede.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal em Molineux...

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    David Raya (3/10):

    Não precisou fazer nenhuma defesa nos primeiros 45 minutos, mas ficou sem reação quando Bueno acabou com seu placar limpo. Nunca saberemos o que ele estava fazendo ao deixar a bola escapar no final.

    Jurrien Timber (6/10):

    Pareceu mancar em um momento, mas pareceu se recuperar. Não foi sua melhor noite, mas também não foi a pior.

    William Saliba (7/10):

    Não teve muitos problemas com nenhum dos atacantes adversários em nenhum momento da noite.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Não teve problemas em avançar contra os lançamentos longos do Wolves e afastar o perigo com algumas cabeçadas importantes. Viu a corrida de Hincapie e conseguiu uma assistência com um passe preciso, mas esteve envolvido num momento de falha de comunicação com Raya no final do jogo.

    Piero Hincapie (8/10):

    Mostrou alguns movimentos habilidosos com a posse de bola, deixando Yerson Mosquera estendido no chão em um momento. Caiu de forma um pouco patética ao tentar ganhar um pênalti e não obteve resposta do árbitro, mas depois finalizou de forma brilhante para fazer 2 a 0.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENALAFP

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (7/10):

    Muito calmo e confiante na posse de bola, raramente perdendo a bola e vencendo a maioria dos seus duelos defensivos.

    Declan Rice (7/10):

    Deu uma assistência perfeita para Saka colocar o Arsenal na frente logo no início. Correu incansavelmente de uma área a outra em mais uma boa exibição.

    Bukayo Saka (8/10):

    Marcou o primeiro gol e agora já marcou contra o Wolves três vezes logo após assinar um novo contrato com o Arsenal, tendo feito o mesmo em julho de 2020 e maio de 2023. Passou pelos defensores com seus dribles com facilidade em alguns momentos.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENALAFP

    Ataque

    Noni Madueke (5/10):

    Não foi uma partida muito influente para o ex-ala do Chelsea, que foi substituído aos 65 minutos sem ter feito nada de especial.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Pouco envolvido no primeiro tempo, com apenas seis toques na bola nos primeiros 45 minutos. As coisas não melhoraram no segundo tempo antes de sua substituição.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Houve algumas ocasiões em que ele não conseguiu superar Mosquera, o que poderia ter resultado em uma oportunidade de gol para o Arsenal. Uma noite frustrante.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Eberechi Eze (5/10):

    Teve a chance de apimentar os ataques do Arsenal, mas não conseguiu aproveitar.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Entrou em campo e, naturalmente, pareceu se encaixar melhor no ataque do que Gyokeres.

    Leandro Trossard (5/10):

    Sempre capaz de produzir algo vindo do banco, mas teve que ser substituído após levar uma pancada.

    Riccardo Calafiori (N/A):

    Substituiu Trossard nos acréscimos e imediatamente viu a bola desviar nele e entrar no gol, um grande golpe para as esperanças de título de sua equipe.

    Mikel Arteta (5/10):

    A abordagem cautelosa parecia ter garantido mais três pontos ao Arsenal, mas um momento de loucura de Raya significa que Arteta tem muito em que pensar antes do clássico do norte de Londres.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0