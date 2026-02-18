Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Wolves: Eles estão desmoronando! A precipitação de David Raya acaba sendo desastrosa, e os Gunners perdem mais pontos na disputa pelo título da Premier League, apesar da atuação brilhante de Bukayo Saka na posição de camisa 10

A pressão era grande para o Arsenal, já que tinha a chance de se afirmar mais uma vez, ampliando sua vantagem sobre o Manchester City na liderança, mas qualquer nervosismo foi expulso nos primeiros cinco minutos, quando Declan Rice cruzou para Saka, que atacou e cabeceou para marcar seu primeiro gol desde o início de dezembro.

Os visitantes tiveram algumas dificuldades no ataque durante o restante do primeiro tempo, sem conseguir encontrar seu ritmo, mas também não tiveram que lidar com muitos ataques perigosos dos anfitriões. Eles então marcaram o que parecia ser o segundo gol, garantindo a vitória, quando Hincapie chutou por cima de Jose Sa, mas o Wolves voltou à disputa logo em seguida, quando Bueno chutou com efeito de fora da área.

Esse gol deixou o final da partida bastante tenso para o Arsenal, e tudo chegou ao auge de forma extraordinária no final, quando Raya falhou ao tentar defender um cruzamento e entregou a bola diretamente para Edozie, cujo chute acertou Calafiori antes de entrar no fundo da rede.

