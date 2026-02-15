Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Wigan: Eberechi Eze está de volta à ativa enquanto os Gunners avançam para a quinta rodada da FA Cup

O jogador da seleção inglesa deu assistência para Noni Madueke abrir o placar aos 11 minutos com um passe maravilhoso e repetiu a dose oito minutos depois, quando lançou Gabriel Martinelli para marcar seu décimo gol em competições de copa nesta temporada pelo time de Mikel Arteta.

Em seguida, um cruzamento de Bukayo Saka foi desviado para o próprio gol por Jack Hunt, antes de Gabriel Jesus vencer a armadilha do impedimento e correr para receber um passe de Christian Norgaard por cima da defesa, finalizando com precisão para superar o goleiro do Wigan, Sam Tickle, aos 27 minutos.

Naquele momento, parecia que o Arsenal iria marcar muitos gols, mas esse foi o fim do placar, com o substituto Viktor Gyokeres acertando a trave no segundo tempo e Tickle fazendo boas defesas para impedir Eze e Martinelli.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium.