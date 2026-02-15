Goal.com
Arsenal Wigan FA Cup 2025-26Getty Images
Charles Watts

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Wigan: Eberechi Eze está de volta à ativa enquanto os Gunners avançam para a quinta rodada da FA Cup

Eberechi Eze se recuperou do pesadelo que viveu no meio da semana em Brentford e ajudou o Arsenal a estabelecer um novo recorde na FA Cup, ao golear o Wigan por 4 a 0 e avançar para a quinta rodada. Eze, cuja forma tem sido alvo de muita atenção depois de ter sido substituído no intervalo por Mikel Arteta durante o empate 1 a 1 na noite de quinta-feira no Gtech Stadium, deu duas assistências excelentes no início da partida, ajudando o Arsenal a se tornar o primeiro time da Premier League na história a marcar quatro gols nos primeiros 30 minutos de uma partida da FA Cup.

O jogador da seleção inglesa deu assistência para Noni Madueke abrir o placar aos 11 minutos com um passe maravilhoso e repetiu a dose oito minutos depois, quando lançou Gabriel Martinelli para marcar seu décimo gol em competições de copa nesta temporada pelo time de Mikel Arteta.

Em seguida, um cruzamento de Bukayo Saka foi desviado para o próprio gol por Jack Hunt, antes de Gabriel Jesus vencer a armadilha do impedimento e correr para receber um passe de Christian Norgaard por cima da defesa, finalizando com precisão para superar o goleiro do Wigan, Sam Tickle, aos 27 minutos.

Naquele momento, parecia que o Arsenal iria marcar muitos gols, mas esse foi o fim do placar, com o substituto Viktor Gyokeres acertando a trave no segundo tempo e Tickle fazendo boas defesas para impedir Eze e Martinelli.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    Goleiro e defesa

    Kepa Arrizabalaga (7/10):

    Boa defesa para impedir Joseph Taylor e preservar sua meta invicta.

    Ben White (7/10):

    Correu pela lateral direita durante toda a tarde. Sempre uma ameaça, mas saiu no final do jogo após sofrer uma contusão.

    William Saliba (7/10):

    De volta ao time após se recuperar de uma doença, jogou 60 minutos antes de ser substituído.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Raramente foi incomodado. Não terá uma tarde mais fácil por muito tempo.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Ele iria jogar no meio-campo, mas foi recuado para a lateral esquerda devido à ausência de Calafiori. Teve uma tarde tranquila, avançando para o meio-campo.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    Meio-campo

    Christian Norgaard (8/10):

    Como sempre, teve um bom desempenho quando teve a oportunidade. Fez uma bela assistência para o gol de Jesus e sempre procurou jogar a bola para a frente.

    Bukayo Saka (7/10):

    Entrou em campo no último minuto devido à desistência de Calafiori após o aquecimento. Foi estranho vê-lo jogando no meio-campo, mas ele parecia à vontade na posição, combinando bem com Eze e Norgaard.

    Eberechi Eze (8/10):

    Foi exatamente a tarde de que ele precisava após o jogo contra o Brentford. Duas assistências soberbas para os dois primeiros gols. Teve muitas oportunidades com a bola e aproveitou muito bem o espaço que lhe foi dado.

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (8/10):

    O Wigan não conseguiu contê-lo. Abriu o placar com uma bela finalização e causou problemas constantes pela direita.

    Gabriel Jesus (7/10):

    Ótimo finalização para fazer 4 a 0 depois de vencer a armadilha do impedimento. O Wigan teve dificuldades para lidar com seus movimentos.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Velocidade demais para a defesa do Wigan. Ótima arrancada e finalização para fazer 2 a 0.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    Substitutos e treinador

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Acertou na trave com sua única chance real de gol.

    Marli Salmon (6/10):

    O zagueiro de 16 anos mostrou muita calma em sua estreia em casa. Uma bela jogada para passar pelo adversário deixou os torcedores de pé.

    Leandro Trossard (6/10):

    Teve alguns momentos animados pela esquerda.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Entrou no final para substituir Ben White, que se lesionou.

    Tommy Setford (N/A):

    Substituiu Kepa na baliza nos últimos minutos, fazendo sua estreia em casa.

    Mikel Arteta (7/10):

    Terá ficado satisfeito com o início, mas talvez esperasse mais da sua equipe no segundo tempo. Fez boas alterações na escalação.

0