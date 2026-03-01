Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Chelsea: o Set-Piece FC não será negado! William Saliba e Jurrien Timber provam ser mortais nas bolas paradas, enquanto as heroicas defesas de David Raya ajudam os Gunners a manterem a luta pelo título nos trilhos

Quase inevitavelmente, os dois gols do Arsenal vieram de escanteios. William Saliba marcou o primeiro, com o jogador da seleção francesa cabeceando para o fundo da rede após cruzamento de seu companheiro de zaga, Gabriel Magalhães, na pequena área do Chelsea.

Curiosamente, o Arsenal também marcou o gol do Chelsea em um escanteio, quando Piero Hincapie desviou uma bola cruzada por Reece James e, sem querer, mandou a bola para o fundo do gol de Robert Sanchez.

O Arsenal não desistiu, porém, e Jurrien Timber cabeceou para o gol após cruzamento de Declan Rice aos 66 minutos. O gol da vitória veio contra o ritmo do jogo, mas qualquer chance que o Chelsea tinha de virar o placar acabou quando Pedro Neto foi expulso por receber dois cartões amarelos evitáveis.

O GOAL avalia todos os jogadores do Arsenal no Emirates, enquanto os especialistas em jogadas ensaiadas de Mikel Arteta deram mais um pequeno, mas significativo, passo em direção ao título...