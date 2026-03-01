Goal.com
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Chelsea: o Set-Piece FC não será negado! William Saliba e Jurrien Timber provam ser mortais em bolas paradas, enquanto as heroicas atuações de David Raya ajudam os Gunners a manterem a luta pelo título nos trilhos

Não há como parar o Set-piece FC! O Arsenal teve um desempenho ruim no confronto crucial da Premier League contra o Chelsea no Emirates, no domingo, mas ainda assim conseguiu uma vitória importante por 2 a 1 sobre o Blues, que estava com 10 jogadores, o que o coloca cinco pontos à frente do Manchester City na liderança da Premier League.

Quase inevitavelmente, os dois gols do Arsenal vieram de escanteios. William Saliba marcou o primeiro, com o jogador da seleção francesa cabeceando para o fundo da rede após cruzamento de seu companheiro de zaga, Gabriel Magalhães, na pequena área do Chelsea. 

Curiosamente, o Arsenal também marcou o gol do Chelsea em um escanteio, quando Piero Hincapie se colocou na trajetória de uma bola cruzada por Reece James e, sem querer, desviou a bola para dentro do gol de Robert Sanchez.

O Arsenal não desistiu, porém, e Jurrien Timber cabeceou para o gol após cruzamento de Declan Rice aos 66 minutos. O gol da vitória veio contra o ritmo do jogo, mas qualquer chance que o Chelsea tinha de virar o placar acabou quando Pedro Neto foi expulso por receber dois cartões amarelos evitáveis. 

O GOAL avalia todos os jogadores do Arsenal no Emirates, enquanto os especialistas em jogadas ensaiadas de Mikel Arteta deram mais um pequeno, mas significativo, passo em direção ao título...

    Goleiro e defesa

    David Raya (8/10):

    Fez uma excelente defesa em um escanteio desviado do Chelsea em sua trave mais próxima e também mostrou reflexos rápidos para impedir Joao Pedro. O melhor jogador do Arsenal no dia - e isso diz tudo.

    Jurrien Timber (7/10):

    Uma verdadeira ameaça no ataque no primeiro tempo e, embora tenha tido muito mais trabalho defensivo no segundo, ainda apareceu para restaurar a vantagem do Arsenal, marcando o segundo gol de cabeça.

    William Saliba (7/10):

    Abriu o placar com uma cabeçada à queima-roupa que acertou um jogador do Chelsea no caminho, mas teve sorte de escapar após dar a posse de bola a Palmer logo após a marca de uma hora e teve alguns outros momentos de nervosismo contra João Pedro.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Deu assistência para o primeiro gol de Saliba com um salto incrível no segundo poste e depois tentou um chute ousado. Não negligenciou suas funções defensivas, vencendo muitos duelos, embora tenha recebido um cartão amarelo por derrubar João Pedro.

    Piero Hincapie (5/10):

    Cometeu um erro ao lidar com o canto cobrado por James, dando ao Chelsea o empate, mas foi seu desempenho geral que deve preocupar Arteta, já que o equatoriano não foi bem nem na defesa nem no ataque.

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (5/10):

    Um desempenho muito raro do espanhol, cujos passes não foram tão precisos como de costume, o que fez com que o Arsenal tivesse dificuldades em controlar o jogo. 

    Declan Rice (5/10):

    Mais uma vez, provou ser uma ameaça absoluta com suas jogadas ensaiadas, mas, embora o jogador da seleção inglesa tenha feito boas coberturas em alguns momentos, ele estava bem abaixo do ritmo e também teve muita sorte ao escapar de uma falta de mão na área pouco antes do empate do Chelsea. Foi corretamente retirado da partida muito antes do apito final.

    Eberechi Eze (5/10):

    Segunda partida consecutiva como titular na Premier League para Eze, após sua última atuação heroica no clássico do norte de Londres, mas o meio-campista ofensivo passou despercebido por uma hora antes de chegar perto de marcar no final da partida, depois que o Chelsea ficou com 10 jogadores.

    Ataque

    Bukayo Saka (5/10):

    Bastante ativo no primeiro tempo, criando três chances, mas desapareceu completamente após o intervalo, ficando para trás no jogo.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    Não conseguiu entrar no jogo, como evidenciado por um único chute em 76 minutos de “ação”. Mesmo quando tinha espaço para atuar, ele repetidamente esbarrava em barreiras e, em determinado momento, chegou a se jogar desesperadamente no chão após ter a bola roubada por Sarr. 

    Leandro Trossard (3/10):

    Trabalhou duro para recuperar a bola, mas a perdeu repetidamente e não ofereceu absolutamente nada no ataque. Não foi surpresa que ele tenha sido substituído aos 10 minutos do segundo tempo.

    Substitutos e treinador

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Assumiu a ala esquerda no lugar de Trossard e foi sua arrancada que provocou o segundo cartão amarelo sem sentido de Neto.

    Kai Havertz (N/A):

    Substituiu Gyokeres no ataque, mas não causou impacto.

    Christian Norgaard (N/A):

    Entrou no lugar do exausto Rice, mas não ajudou o Arsenal a controlar o jogo.

    Mikel Arteta (5/10):

    Escolheu sua equipe mais forte, mas o Arsenal jogou mal e teve muita sorte que o Chelsea ficou com 10 jogadores enquanto estava na frente. Arteta merece crédito por transformar o Arsenal em especialistas em jogadas ensaiadas, mas realmente não havia muito mais a oferecer, enquanto suas substituições não influenciaram o jogo de forma positiva.

