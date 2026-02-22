Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Chelsea: os feitos heroicos de Phallon Tullis-Joyce não foram suficientes para impedir o fim da sequência de finais da FA Cup do Red Devils

Ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar no primeiro tempo, com Tullis-Joyce defendendo chutes de Alyssa Thompson, Erin Cuthbert e Lauren James — as duas últimas com defesas espetaculares —, enquanto Jess Park obrigou Hannah Hampton a fazer uma defesa difícil no outro lado do campo, antes de chutar por cima do gol uma boa chance.
O Chelsea dominou amplamente o primeiro tempo, mas o United cresceu no jogo após o intervalo e, depois que Melvine Malard teve uma cabeçada para o gol defendida na linha por Veerle Buurman, Park acertou a trave com um chute forte de 25 metros.
No entanto, foi a equipe de Sonia Bompastor que acabou abrindo o placar, com a substituta Kerr mandando uma bola quicando no canto inferior. O United ficou atrás por apenas três minutos, pois sua própria substituta, Awujo, empurrou a bola para o gol após uma confusão dentro da área do Chelsea, garantindo a prorrogação.
A equipe da casa reassumiu o controle e assumiu a liderança quando Girma foi a mais rápida a reagir depois que sua companheira de equipe dos Estados Unidos, Tullis-Joyce, desviou a cabeçada de Buurman para a trave. O United pressionou pelo segundo empate, mas não conseguiu criar chances claras para manter viva a esperança de outra viagem a Wembley.
O GOAL avalia as jogadoras do United em Kingsmeadow...