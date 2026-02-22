Goal.com
Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Chelsea: os feitos heroicos de Phallon Tullis-Joyce não foram suficientes para impedir o fim da sequência de finais da FA Cup do Red Devils

A tentativa do Manchester United de chegar à quarta final consecutiva da FA Cup feminina chegou ao fim no domingo, quando o time foi derrotado por 2 a 1 pelo Chelsea, após prorrogação, na partida da quinta rodada. Phallon Tullis-Joyce fez defesas heroicas no gol dos Red Devils, mas não conseguiu impedir os gols de Sam Kerr e Naomi Girma, enquanto o empate de Simi Awujo não foi suficiente para garantir a virada da equipe de Marc Skinner.

Ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar no primeiro tempo, com Tullis-Joyce defendendo chutes de Alyssa Thompson, Erin Cuthbert e Lauren James — as duas últimas com defesas espetaculares —, enquanto Jess Park obrigou Hannah Hampton a fazer uma defesa difícil no outro lado do campo, antes de chutar por cima do gol uma boa chance.

O Chelsea dominou amplamente o primeiro tempo, mas o United cresceu no jogo após o intervalo e, depois que Melvine Malard teve uma cabeçada para o gol defendida na linha por Veerle Buurman, Park acertou a trave com um chute forte de 25 metros.

No entanto, foi a equipe de Sonia Bompastor que acabou abrindo o placar, com a substituta Kerr mandando uma bola quicando no canto inferior. O United ficou atrás por apenas três minutos, pois sua própria substituta, Awujo, empurrou a bola para o gol após uma confusão dentro da área do Chelsea, garantindo a prorrogação.

A equipe da casa reassumiu o controle e assumiu a liderança quando Girma foi a mais rápida a reagir depois que sua companheira de equipe dos Estados Unidos, Tullis-Joyce, desviou a cabeçada de Buurman para a trave. O United pressionou pelo segundo empate, mas não conseguiu criar chances claras para manter viva a esperança de outra viagem a Wembley.

O GOAL avalia as jogadoras do United em Kingsmeadow...

    Goleiro e defesa

    Phallon Tullis-Joyce (8/10):

    Boa defesa para impedir Thompson, seguida por duas defesas excelentes para negar Cuthbert e James no primeiro tempo. Teve alguns problemas com seus chutes, mas não teve chance em nenhum dos gols, e teve azar ao sofrer o segundo gol após outra excelente defesa em cabeçada de Buurman.

    Hanna Lundqvist (5/10):

    Teve dificuldades contra Thompson e depois Baltimore. Não conseguiu mostrar seu instinto ofensivo, já que o time da casa dominou a partida.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Sempre parecia estar no lugar certo para lidar com as bolas na área, ao mesmo tempo em que demonstrava excelente compostura quando estava com a posse de bola. As jogadas ensaiadas também causaram problemas, principalmente na jogada que resultou no gol de empate de Awujo.

    Millie Turner (7/10):

    Sólida ao lado da sua capitã. Fez boas recuperações em algumas ocasiões, além de ganhar a sua quota-parte de cabeçadas.

    Dominique Janssen (6/10):

    Às vezes foi surpreendida por jogadas pelas costas, mas se recuperou muito bem, apesar de ter recebido um cartão amarelo. Estava no lugar certo para tirar a bola da linha no primeiro tempo.

    Meio-campo

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Começou bem, levando a bola para a frente, mas parecia estar ficando frustrada antes de sair no segundo tempo.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Mostrou alguns bons toques no início, mas a falta de posse de bola do United fez com que sua influência diminuísse rapidamente.

    Lisa Naalsund (4/10):

    Encontrou alguns espaços interessantes, mas seus passes não estavam no nível exigido. Acabou recuando para ajudar na defesa.

    Ataque

    Jess Park (6/10):

    Parecia ser a jogadora com mais chances de fazer algo acontecer no ataque do United. Deveria ter se saído melhor quando chutou por cima no primeiro tempo, mas teve azar ao ver seu chute de longa distância bater na trave após o intervalo.

    Ellen Wangerheim (3/10):

    Ficou isolada no ataque durante grande parte da tarde, mas não conseguiu segurar a bola quando ela chegou à frente. Foi substituída a 20 minutos do fim.

    Melvine Malard (5/10):

    Criou alguma ameaça pela esquerda, mas seus passes finais ou chutes foram muitas vezes imprecisos, principalmente quando chutou por cima no meio do segundo tempo.

  • Substitutos e treinador

    Elisabeth Terland (5/10):

    Mostrou mais presença no ataque do que Wangerheim, mas não conseguiu finalizar a gol.

    Simi Awujo (7/10):

    Fez bem em conseguir o empate e se destacou no meio-campo.

    Gabby George (6/10):

    Entrou em campo no segundo tempo da prorrogação.

    Lea Schuller (5/10):

    Teve apenas os últimos 15 minutos da prorrogação para tentar causar impacto.

    Layla Drury (N/A):

    Entrou nos últimos 10 minutos.

    Marc Skinner (6/10):

    Talvez pudesse ter feito suas substituições um pouco mais cedo, mas, dada a falta de descanso de sua equipe, eles se saíram bem, apesar do placar final.

