Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Atlético de Madrid: Maya Le Tissier se destaca enquanto as Red Devils dominam e colocam um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões

O Manchester United deu um grande passo rumo às quartas de final da Liga dos Campeões Feminina pela primeira vez na história, com gols de Elisabeth Terland, Melvine Malard e Julia Zigiotti Olme, garantindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Espanha. Em sua primeira participação na competição, as Red Devils estão praticamente garantidas entre as oito melhores e devem enfrentar o Bayern de Munique na próxima fase.

As visitantes levaram menos de três minutos para abrir o placar, com a ex-meia do United Vilde Boe Risa cedendo a posse de bola ao seu antigo clube no alto do campo, facilitando para Malard preparar Terland para quebrar o empate. A norueguesa pensou que tinha marcado o segundo gol apenas cinco minutos depois, quando Ellen Wangerheim habilmente desviou uma cabeçada para ela finalizar, mas Terland estava em posição de impedimento.

Isso pareceu servir como um alerta para o Atlético, que entrou muito mais no jogo depois disso, embora sem criar grandes chances. O maior susto do United foi, na verdade, quando o campo encharcado pela chuva criou um salto enganador da bola, que pegou Dominique Janssen desprevenida e colocou Amaiur Sarriegi atrás dela, mas Anna Sandberg conseguiu se recuperar bem. A maioria das tentativas do time da casa foram especulativas na primeira etapa e, quando Malard fez 2 a 0 pouco antes do intervalo, com um belo chute com efeito, parecia que o jogo estava praticamente decidido.

Essa sensação perdurou no segundo tempo, quando Jayde Riviere testou Lola Gallardo com um chute forte e Jess Park quase acertou o canto inferior da área. Isso até o Atleti se recuperar nos minutos finais. Boe Risa obrigou Phallon Tullis-Joyce a fazer uma excelente defesa em um tiro livre, Synne Jensen invadiu a área e, inexplicavelmente, optou por passar em vez de chutar, permitindo que Maya Le Tissier interviesse brilhantemente. Em seguida, Jensen aproveitou um mau lançamento de Tullis-Joyce e mandou uma meia-voleio por cima do travessão.

Mas o United manteve a vantagem de dois gols e marcou o terceiro contra o ritmo do jogo, quando Zigiotti finalizou uma bela jogada coletiva no final da partida, o que significa que o Atleti precisará de um milagre para ultrapassá-lo e garantir uma vaga nas quartas de final na próxima semana.

O GOAL avalia as jogadoras do United no Centro Desportivo de Alcalá de Henares...

    Goleiro e defesa

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Teve alguns momentos duvidosos na distribuição, mas compensou com a defesa que empurrou a cobrança de falta de Boe Risa para a trave.

    Jayde Riviere (7/10):

    Mostrou seu fantástico poder ofensivo durante a primeira hora, depois se dedicou à defesa quando o Atleti pressionou mais o United nos últimos minutos.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Foi uma rocha na defesa durante toda a noite, fazendo algumas defesas importantes e vencendo muitos duelos. Os passes também foram excelentes.

    Dominique Janssen (7/10):

    Uma exibição forte, com muito bom trabalho defensivo para preservar o placar sem gols.

    Anna Sandberg (6/10):

    Desempenho sólido, embora sem brilho, antes de sair mancando logo após o intervalo com o que parecia ser um problema no joelho sofrido no final do primeiro tempo, do qual ela não conseguiu se recuperar.

    Meio-campo

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Às vezes um pouco imprecisa na posse de bola, mas fez um ótimo trabalho fora da bola e marcou um belo gol para selar a vitória.

    Hinata Miyazawa (6/10):

    Mais discreta do que o habitual e sem conseguir ditar o ritmo do jogo como é habitual, mas mesmo assim trabalhou arduamente e interveio em alguns momentos importantes fora da posse de bola.

    Jess Park (7/10):

    Fez alguns passes incisivos, quase marcou um gol e mostrou suas capacidades defensivas ao vencer todas as disputas pelo bola.

    Ataque

    Ellen Wangerheim (5/10):

    Foi amplamente neutralizada por Medina em uma noite tranquila.

    Elisabeth Terland (8/10):

    Deu um excelente início à sua equipe e, em seguida, contribuiu muito com a posse de bola, recuando regularmente para criar espaço para as outras jogadoras e, muitas vezes, encontrando suas companheiras com passes inteligentes.

    Melvine Malard (8/10):

    Causou problemas ao Atlético durante toda a noite. Marcou um belo gol e sua tomada de decisões no terço final do campo foi excelente, permitindo-lhe dar assistências para as outras duas jogadoras.

    Substitutos e treinador

    Gabby George (6/10):

    Um pouco desleixada com a bola em alguns momentos, mas compensou com um trabalho defensivo sólido.

    Lisa Naalsund (6/10):

    Não teve muitas oportunidades com a bola nos 30 minutos em que esteve em campo, mas cobriu bastante terreno e ajudou o United a superar uma fase importante do jogo.

    Simi Awujo (N/A):

    Entrou nos minutos finais.

    Marc Skinner (7/10):

    Tinha muitas opções diferentes para escolher no ataque e, embora Wangerheim tenha tido uma noite discreta, ele fez uma boa escolha ao permitir que Terland e Malard mostrassem sua excelente articulação.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

