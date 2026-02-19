Goal.com
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Atlético de Madrid: Jess Park está em grande forma! A estrela das Lionesses brilha novamente enquanto as Red Devils garantem vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

O Manchester United enfrentará o Bayern de Munique no próximo mês em sua primeira quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, depois que gols de Julia Zigiotti Olme e Jess Park garantiram a vitória contra o Atlético de Madrid na quinta-feira, com um placar de 2 a 0 na noite e uma vitória geral de 5 a 0 no placar agregado. As Red Devils foram precisas nas duas partidas e não diminuíram o ritmo, apesar da grande vitória na Espanha, proporcionando aos seus torcedores locais uma performance para ser saboreada.

No entanto, foi o Atleti que começou melhor o confronto na Inglaterra, com Synne Jensen causando sérios problemas ao United. Ela obrigou Phallon Tullis-Joyce a fazer uma defesa inteligente no início da partida e o escanteio resultante deveria ter terminado com Lauren cabeceando para reduzir a diferença, mas sua tentativa passou por cima do travessão. No entanto, as anfitriãs responderam bem e, após boas oportunidades para Lea Schuller, Lisa Naalsund e Melvine Malard, o impasse foi finalmente quebrado.

Naalsund foi a criadora, avançando pela esquerda e cruzando a bola para Zigiotti, que chutou com brilhantismo para surpreender a goleira visitante Lola Gallardo. A partir daí, o United assumiu o controle e, depois que Hinata Miyazawa teve uma tentativa inteligente bem defendida, Park impressionou a torcida da casa com um chute maravilhoso de longa distância que voou para o ângulo superior, levando seu time ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0.

Foi uma surpresa que o United não tenha aumentado o placar. Park acertou a trave, a substituta Ellen Wangerheim acertou as mãos de Gallardo e a estreante adolescente Jessica Anderson foi particularmente animada quando entrou em campo nos últimos minutos, forçando outra boa defesa da goleira da seleção espanhola. Mas o trabalho já estava bem feito, com os Red Devils avançando para as quartas de final da UWCL pela primeira vez, onde enfrentarão o Bayern de Munique, campeão alemão.

O GOAL avalia as jogadoras do Man Utd no Leigh Sports Village...

    Goleiro e defesa

    Phallon Tullis-Joyce (7/10):

    Fez algumas boas defesas para garantir que o Atlético não conseguisse empatar, apesar de ter começado bem esta segunda mão.

    Hanna Lundkvist (7/10):

    Uma atuação muito sólida, que incluiu uma grande defesa no primeiro tempo, antes do United realmente disparar na partida.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Outra atuação sólida da capitã do United. Apareceu regularmente com algumas grandes intervenções defensivas e foi boa com a bola, mesmo que não tenha ditado o jogo tanto quanto de costume.

    Millie Turner (7/10):

    Um pouco imprecisa na posse de bola em alguns momentos, mas foi uma rocha na defesa e dominou seus duelos.

    Dominique Janssen (7/10):

    Começou como lateral-esquerda e se adaptou à lateral-direita sem grandes problemas no segundo tempo, em uma atuação forte em todos os aspectos.

    Meio-campo

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Uma exibição de 45 minutos repleta de ação, na qual ela cobriu muito espaço, fez um ótimo trabalho com e sem a bola e marcou um gol.

    Hinata Miyazawa (7/10):

    Desempenhou silenciosamente sua função no meio-campo, cobrindo muito terreno e permitindo que outras jogadoras brilhassem no ataque. Quase marcou um gol, mas Gallardo fez uma boa defesa.

    Lisa Naalsund (8/10):

    Uma atuação realmente impressionante, na qual ela trouxe muita energia, foi positiva em seu jogo e mostrou um bom resultado final.

    Ataque

    Jess Park (8/10):

    Continuou sua boa fase com mais uma partida brilhante, cujo destaque foi seu gol espetacular que fez o placar chegar a 2 a 0.

    Lea Schuller (6/10):

    Nem sempre as coisas deram certo, mas ela mostrou alguns toques bonitos e poderia ter marcado um gol se não fosse por uma boa defesa.

    Melvine Malard (6/10):

    Um jogo discreto para os padrões dela, embora ainda tenha causado problemas, trabalhado duro e poderia ter marcado.

    Substitutos e treinador

    Simi Awujo (7/10):

    Muito animada após entrar em campo no intervalo. Pressionou bem, lutou muito nos duelos e foi positiva com a bola.

    Ellen Wangerheim (7/10):

    Jogou como centroavante, mas mostrou bons movimentos para se conectar com as outras jogadoras e ocupar espaços em várias áreas. Outra que teve uma boa chance de gol, mas foi impedida por uma boa defesa.

    Gabby George (6/10):

    Encaixou-se bem na lateral esquerda nos últimos 25 minutos, sem cometer erros, enquanto o United controlava o jogo com tranquilidade.

    Jessica Anderson (N/A):

    Fez sua estreia pelo time principal do United nos últimos minutos.

    Marc Skinner (7/10):

    Teve poucas opções devido às ausências que enfraqueceram seu time, mas usou bem o banco de reservas em meio a esses desafios e garantiu que sua equipe cumprisse sua missão.

