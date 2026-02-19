Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Atlético de Madrid: Jess Park está em grande forma! A estrela das Lionesses brilha novamente enquanto as Red Devils garantem vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

No entanto, foi o Atleti que começou melhor o confronto na Inglaterra, com Synne Jensen causando sérios problemas ao United. Ela obrigou Phallon Tullis-Joyce a fazer uma defesa inteligente no início da partida e o escanteio resultante deveria ter terminado com Lauren cabeceando para reduzir a diferença, mas sua tentativa passou por cima do travessão. No entanto, as anfitriãs responderam bem e, após boas oportunidades para Lea Schuller, Lisa Naalsund e Melvine Malard, o impasse foi finalmente quebrado.
Naalsund foi a criadora, avançando pela esquerda e cruzando a bola para Zigiotti, que chutou com brilhantismo para surpreender a goleira visitante Lola Gallardo. A partir daí, o United assumiu o controle e, depois que Hinata Miyazawa teve uma tentativa inteligente bem defendida, Park impressionou a torcida da casa com um chute maravilhoso de longa distância que voou para o ângulo superior, levando seu time ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0.
Foi uma surpresa que o United não tenha aumentado o placar. Park acertou a trave, a substituta Ellen Wangerheim acertou as mãos de Gallardo e a estreante adolescente Jessica Anderson foi particularmente animada quando entrou em campo nos últimos minutos, forçando outra boa defesa da goleira da seleção espanhola. Mas o trabalho já estava bem feito, com os Red Devils avançando para as quartas de final da UWCL pela primeira vez, onde enfrentarão o Bayern de Munique, campeão alemão.
O GOAL avalia as jogadoras do Man Utd no Leigh Sports Village...