Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Manchester United: Naomi Girma e Sam Kerr são as heroínas da FA Cup, levando o Blues às quartas de final

Após alguns resultados difíceis e desempenhos abaixo do esperado nas últimas semanas, o Chelsea pareceu muito melhor neste jogo, controlando a partida e criando muitas oportunidades. Muitas vezes, só não conseguiu abrir o placar devido às grandes defesas de Phallon Tullis-Joyce, que repeliu tentativas perigosas de Alyssa Thompson, Erin Cuthbert e Lauren James no primeiro tempo. E quando a americana parecia ter sido vencida, após a bola ter quicado na área após um escanteio, Dominique Janssen estava lá para tirar a bola da linha.

Depois de manter o Blues afastado, o United cresceu no segundo tempo e parecia mais perto de marcar por um bom tempo, com destaque para Jess Park, que desperdiçou uma boa chance no primeiro tempo, mas acertou um chute forte na trave do gol de Hannah Hampton. A tentativa de Lisa Naalsund desviou para fora pouco antes disso, enquanto Melvine Malard não conseguiu aproveitar um belo passe de Ellen Wangerheim, chutando sua meia-voleio bem longe do gol.

Quando o empate parecia destinado à prorrogação, Kerr apareceu para salvar o Chelsea, marcando seu nono gol em 10 partidas contra o United com uma excelente finalização a apenas 12 minutos do fim. Mas o Blues só conseguiu manter a vantagem por alguns minutos, já que Awujo respondeu com uma jogada inteligente para levar o jogo de volta à prorrogação.

No entanto, isso apenas adiou o inevitável, com Girma levando nove minutos para marcar o terceiro gol da partida em uma jogada ensaiada, depois que Tullis-Joyce fez outra defesa espetacular para impedir Veerle Buurman. Isso mantém viva a defesa do título da FA Cup pelo Blues, com Bompastor e sua equipe descobrindo seus adversários nas quartas de final na segunda-feira.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea em Kingsmeadow...