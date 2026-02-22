Goal.com
Sam Kerr Naomi Girma Chelsea Women
Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Manchester United: Naomi Girma e Sam Kerr são as heroínas da FA Cup, levando o Blues às quartas de final

Naomi Girma escolheu o momento perfeito para marcar seu primeiro gol pelo Chelsea no domingo, com seu gol na prorrogação permitindo que os Blues garantissem uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o Manchester United e se classificassem para as quartas de final da FA Cup. Parecia que o gol de Sam Kerr no final do segundo tempo seria a diferença para a equipe de Sonia Bompastor em uma partida muito disputada, mas a resposta rápida de Simi Awujo prolongou o empate, abrindo caminho para Girma se tornar a heroína.

Após alguns resultados difíceis e desempenhos abaixo do esperado nas últimas semanas, o Chelsea pareceu muito melhor neste jogo, controlando a partida e criando muitas oportunidades. Muitas vezes, só não conseguiu abrir o placar devido às grandes defesas de Phallon Tullis-Joyce, que repeliu tentativas perigosas de Alyssa Thompson, Erin Cuthbert e Lauren James no primeiro tempo. E quando a americana parecia ter sido vencida, após a bola ter quicado na área após um escanteio, Dominique Janssen estava lá para tirar a bola da linha.

Depois de manter o Blues afastado, o United cresceu no segundo tempo e parecia mais perto de marcar por um bom tempo, com destaque para Jess Park, que desperdiçou uma boa chance no primeiro tempo, mas acertou um chute forte na trave do gol de Hannah Hampton. A tentativa de Lisa Naalsund desviou para fora pouco antes disso, enquanto Melvine Malard não conseguiu aproveitar um belo passe de Ellen Wangerheim, chutando sua meia-voleio bem longe do gol.

Quando o empate parecia destinado à prorrogação, Kerr apareceu para salvar o Chelsea, marcando seu nono gol em 10 partidas contra o United com uma excelente finalização a apenas 12 minutos do fim. Mas o Blues só conseguiu manter a vantagem por alguns minutos, já que Awujo respondeu com uma jogada inteligente para levar o jogo de volta à prorrogação.

No entanto, isso apenas adiou o inevitável, com Girma levando nove minutos para marcar o terceiro gol da partida em uma jogada ensaiada, depois que Tullis-Joyce fez outra defesa espetacular para impedir Veerle Buurman. Isso mantém viva a defesa do título da FA Cup pelo Blues, com Bompastor e sua equipe descobrindo seus adversários nas quartas de final na segunda-feira.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea em Kingsmeadow...

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (6/10):

    A distribuição não foi tão boa quanto poderia ser, mas ela comandou bem sua área e lidou com a maior parte do que o United lançou contra ela.

    Ellie Carpenter (7/10):

    Fez algumas intervenções defensivas muito importantes e também contribuiu bastante no ataque, incluindo o cruzamento que resultou no primeiro gol de Kerr.

    Lucy Bronze (7/10):

    Teve alguns momentos de descuido na posse de bola, mas, fora isso, foi sólida e ajudou a manter Wangerheim sob controle. Teve azar por ter um papel tão importante no empate do United, já que seu cabeceio para afastar a bola ricocheteou em uma companheira de equipe e acabou criando a oportunidade para Awujo.

    Naomi Girma (8/10):

    Excelente com a posse de bola, sólida na defesa e instintivamente aproveitou para marcar o gol decisivo.

    Veerle Buurman (8/10):

    Excelente desempenho da jovem zagueira. Manteve Park quieta sempre que ela estava pelo seu lado e apoiou bem o ataque, dando um ótimo passe para o gol de Kerr.

  • Meio-campo

    Keira Walsh (7/10):

    Desempenhou um papel importante nos momentos de domínio do Chelsea e fez sua parte na defesa.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Nem tudo o que tentou resultou, mas, como sempre, empenhou-se bastante e foi sólida na posse de bola.

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Mais uma vez teve um bom desempenho, depois de ter passado a maior parte da temporada sem jogar. A sua movimentação inteligente pode brilhar quando o Chelsea joga com um falso nove e ela mostrou essa boa percepção fora da bola para estar no final de uma boa oportunidade na segunda parte, mas não conseguiu conectar com o cruzamento como gostaria.

    Ataque

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10):

    Substituída no intervalo, após passar 45 minutos principalmente correndo atrás de passes mal ajustados. Sua velocidade e objetividade eram uma ameaça na retaguarda, mas apenas quando recebia passes precisos.

    Lauren James (7/10):

    Dictou o jogo ao completar apenas seus segundos 90 minutos da temporada. Criou muitas boas oportunidades e esteve envolvida na maioria das melhores jogadas do Chelsea.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Foi positiva sempre que recebeu a bola, o que levou a alguns bons momentos, mas não teve aquele toque final preciso.

    Substitutos e treinador

    Sandy Baltimore (7/10):

    Fez a diferença na ala esquerda, com sua vontade de correr em direção à sua marcação e fazer algo acontecer.

    Sam Kerr (8/10):

    Deu um ponto de referência ao ataque e foi excelente sempre que conseguiu se envolver. Grande finalização para quebrar o empate, venceu todos os seus duelos e garantiu que a defesa do United sempre tivesse algo com que se preocupar.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Entrou antes da prorrogação para sua primeira aparição desde que rompeu o ligamento cruzado anterior em novembro de 2024. Não parecia nada enferrujada e foi vital para manter o United afastado durante aquela meia hora adicional.

    Guro Reiten (7/10):

    Trouxe muita energia e ímpeto ao ataque, além de fazer um ótimo trabalho defensivo.

    Wieke Kaptein (7/10):

    Outra substituta de grande impacto, que cobriu muito espaço e esteve perto de marcar um gol, quando um chute com efeito passou rente à trave.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Fez boas substituições nos momentos certos para ajudar a decidir uma partida muito disputada a favor de sua equipe.

