Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Liverpool: a magia de Lauren James faz a diferença e o time de Sonia Bompastor garante vitória importante na WSL

A genialidade de Lauren James ajudou o Chelsea a aumentar suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões Feminina da próxima temporada, com uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool no domingo. O Blues garantiu os três pontos em um momento em que muitos rumores negativos circulavam em torno do clube. Resultados decepcionantes levaram a questionamentos sobre a treinadora Sonia Bompator e seu futuro, enquanto a saída do diretor de futebol feminino Paul Green nesta semana causou um verdadeiro alvoroço. Mas as jogadoras fizeram tudo o que podiam no domingo, derrotando um Liverpool revitalizado graças aos gols de James e Sjoeke Nusken.

Esta não foi uma atuação clássica do Chelsea. O Reds começou brilhantemente e sua pressão colocou o Blues sob forte pressão em alguns momentos, com Alice Bergstrom chegando a marcar um gol aos quatro minutos, mas o gol foi anulado porque ela cometeu uma falta com a mão antes de finalizar.

Sem uma camisa 9 clara na escalação inicial, o Chelsea carecia de um ponto focal no ataque, com Alyssa Thompson, James e Nusken pairando em torno da área onde Sam Kerr ou Aggie Beever-Jones normalmente estariam, e essa ambição de mostrar fluidez em uma formação com peculiaridades e desequilíbrios únicos não surtiu o efeito desejado inicialmente, já que a falta de estrutura acabou se revelando um problema.

No entanto, o Chelsea ainda tinha qualidade suficiente em sua escalação para criar momentos, e foi James quem proporcionou um deles pouco antes do intervalo, com um cruzamento rasteiro que Nusken aproveitou de forma brilhante para abrir o placar. Ela então superou isso pouco depois da hora, avançando pela esquerda e disparando um chute maravilhoso da entrada da área, passando por Jennifer Falk, para garantir o resultado e permitir que o Blues abrisse uma vantagem de quatro pontos sobre o quarto colocado Arsenal, cujo confronto com o Brighton foi adiado no domingo.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea em Kingsmeadow...

  • Ellie Carpenter Ceri Holland Chelsea Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (7/10):

    Um desempenho sólido, especialmente considerando que nem sempre se podia dizer o mesmo da defesa à sua frente.

    Ellie Carpenter (6/10):

    Teve bastante trabalho defensivo no início do jogo e, por isso, não conseguiu avançar no ataque. No entanto, foi crescendo ao longo da partida, cumprindo bem a sua tarefa.

    Naomi Girma (6/10):

    Teve alguns momentos duvidosos no início do jogo, mas melhorou à medida que o jogo avançava, parecendo mais segura e composta na defesa ao longo do tempo.

    Veerle Buurman (7/10):

    Adaptou-se bem a uma mudança de posição no meio do jogo e ajudou a abrir espaço para as outras jogadoras quando avançou.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Avançou bastante, mas foi relativamente ineficaz no ataque e um pouco desorganizada na defesa em alguns momentos, antes de ser substituída no intervalo.

  • Meio-campo

    Keira Walsh (6/10):

    Desleixada na posse de bola no início e com dificuldades em alguns momentos contra a pressão do Liverpool, mas, assim como outras jogadoras, ela se ajustou e melhorou.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Uma das poucas jogadoras que apresentou qualidade real na posse de bola em alguns momentos, embora muitas vezes tenha deixado a desejar nos duelos.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Tem lutado por tempo de jogo nesta temporada, mas sempre respondeu bem a esse desafio quando teve a chance, como fez novamente aqui. Marcou seu gol de forma brilhante.

  • Lauren James Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10):

    Cobriu bastante espaço e conseguiu boas posições, mas não conseguiu dar qualidade ao seu último passe.

    Lauren James (8/10):

    Recebeu liberdade de ação e aproveitou isso para encontrar espaço e criar os dois momentos de qualidade do jogo, garantindo a vitória para sua equipe.

    Alyssa Thompson (5/10):

    Trabalhou duro e se empenhou bastante, mas teve dificuldades para ser eficaz no ataque nesta ocasião.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Substitutos e treinador

    Lucy Bronze (7/10):

    Teve um desempenho sólido nos 45 minutos em que voltou a jogar após se recuperar de uma lesão, especialmente considerando que atuou na posição atípica de zagueira central. Ajudou o Chelsea a parecer muito mais sólido na defesa.

    Sam Kerr (6/10):

    Estava em boas posições e foi um ponto importante no ataque, mas desperdiçou uma grande chance.

    Lexi Potter (N/A):

    Teve uma boa atuação em 15 minutos, à medida que seu papel no elenco do Chelsea continua a crescer.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Entrou nos minutos finais, quando o Chelsea já tinha garantido a vitória.

    Aggie Beever-Jones (N/A):

    Outra substituição no final da partida.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Poderia questionar-se a forma como ela organizou esta equipa, especialmente no ataque. Mas ela respondeu bem com uma substituição ao intervalo que reforçou a defesa e James aproveitou a sua liberdade de movimentos para criar momentos decisivos para a vitória.

