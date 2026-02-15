Esta não foi uma atuação clássica do Chelsea. O Reds começou brilhantemente e sua pressão colocou o Blues sob forte pressão em alguns momentos, com Alice Bergstrom chegando a marcar um gol aos quatro minutos, mas o gol foi anulado porque ela cometeu uma falta com a mão antes de finalizar.

Sem uma camisa 9 clara na escalação inicial, o Chelsea carecia de um ponto focal no ataque, com Alyssa Thompson, James e Nusken pairando em torno da área onde Sam Kerr ou Aggie Beever-Jones normalmente estariam, e essa ambição de mostrar fluidez em uma formação com peculiaridades e desequilíbrios únicos não surtiu o efeito desejado inicialmente, já que a falta de estrutura acabou se revelando um problema.

No entanto, o Chelsea ainda tinha qualidade suficiente em sua escalação para criar momentos, e foi James quem proporcionou um deles pouco antes do intervalo, com um cruzamento rasteiro que Nusken aproveitou de forma brilhante para abrir o placar. Ela então superou isso pouco depois da hora, avançando pela esquerda e disparando um chute maravilhoso da entrada da área, passando por Jennifer Falk, para garantir o resultado e permitir que o Blues abrisse uma vantagem de quatro pontos sobre o quarto colocado Arsenal, cujo confronto com o Brighton foi adiado no domingo.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea em Kingsmeadow...