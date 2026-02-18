Este jogo pareceu um pouco formal depois da vitória dominante do Arsenal por 4 a 0 na Bélgica na semana passada, mas o placar pareceu liberar o Leuven, que jogou muito melhor do que em sua decepcionante exibição em casa. Na verdade, as visitantes poderiam ter assumido a liderança aos 20 minutos, quando Laia Codina calculou mal um passe longo para a frente e Jada Conijnenberg ficou cara a cara com o gol, mas Daphne van Domselaar se impôs e negou o gol.
Quando o Arsenal assumiu a liderança alguns minutos depois, com Russo surpreendendo Lowiese Seynhaeve em seu poste mais próximo com um chute precoce, parecia que tudo seria fácil, com os Gunners liderando por 5 a 0 no placar agregado. No entanto, o Leuven respondeu bem e empatou o placar logo após a marca de meia hora, quando Sara Pusztai finalizou uma bela jogada coletiva, embora com um chute que talvez Van Domselaar pudesse ter defendido melhor.
O placar permaneceu assim por um tempo, com ambas as equipes lutando para criar jogadas em um campo difícil e sob um tempo horrível. Isso até Caitlin Foord, uma ameaça durante toda a noite para a defesa do Leuven, ganhar um pênalti logo após a hora de jogo. Caldentey converteu com calma a 12 metros e isso preparou o Arsenal para um final animado da partida, com Russo e Foord testando Seynhaeve antes da atacante inglesa fechar o placar no último minuto dos 90, exibindo um ótimo trabalho de pés antes de chutar a bola no canto inferior.
Isso selou um resultado que já estava decidido antes do início da partida, mas que confirma que o Arsenal enfrentará o Chelsea nas quartas de final da Liga dos Campeões no mês que vem.
O GOAL avalia os jogadores do Arsenal em Meadow Park...