Mariona Russo Arsenal
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o OH Leuven: gols de Alessia Russo e Mariona Caldentey garantem a vitória, e o Gunners enfrenta o Chelsea nas quartas de final da Liga dos Campeões

Gols de Alessia Russo e Mariona Caldentey garantiram a classificação do Arsenal para as quartas de final da Liga dos Campeões Feminina na quarta-feira, quando o time lutou para conquistar uma vitória por 3 a 1 em casa contra o OH Leuven, com um placar agregado de 7 a 1, em condições extremamente desafiadoras. A chuva e o vento tornaram o jogo difícil para ambas as equipes, mas a qualidade das atuais campeãs europeias acabou prevalecendo, garantindo um confronto nas quartas de final com o rival londrino Chelsea.

Este jogo pareceu um pouco formal depois da vitória dominante do Arsenal por 4 a 0 na Bélgica na semana passada, mas o placar pareceu liberar o Leuven, que jogou muito melhor do que em sua decepcionante exibição em casa. Na verdade, as visitantes poderiam ter assumido a liderança aos 20 minutos, quando Laia Codina calculou mal um passe longo para a frente e Jada Conijnenberg ficou cara a cara com o gol, mas Daphne van Domselaar se impôs e negou o gol.

Quando o Arsenal assumiu a liderança alguns minutos depois, com Russo surpreendendo Lowiese Seynhaeve em seu poste mais próximo com um chute precoce, parecia que tudo seria fácil, com os Gunners liderando por 5 a 0 no placar agregado. No entanto, o Leuven respondeu bem e empatou o placar logo após a marca de meia hora, quando Sara Pusztai finalizou uma bela jogada coletiva, embora com um chute que talvez Van Domselaar pudesse ter defendido melhor.

O placar permaneceu assim por um tempo, com ambas as equipes lutando para criar jogadas em um campo difícil e sob um tempo horrível. Isso até Caitlin Foord, uma ameaça durante toda a noite para a defesa do Leuven, ganhar um pênalti logo após a hora de jogo. Caldentey converteu com calma a 12 metros e isso preparou o Arsenal para um final animado da partida, com Russo e Foord testando Seynhaeve antes da atacante inglesa fechar o placar no último minuto dos 90, exibindo um ótimo trabalho de pés antes de chutar a bola no canto inferior.

Isso selou um resultado que já estava decidido antes do início da partida, mas que confirma que o Arsenal enfrentará o Chelsea nas quartas de final da Liga dos Campeões no mês que vem.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal em Meadow Park...

  • Smilla Holmberg Saar Janssen Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Talvez pudesse ter feito melhor no gol do Leuven, mas fez uma grande defesa em um confronto direto para impedir que eles assumissem a liderança no início da partida.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Uma das jogadoras mais animadas do Arsenal em uma noite difícil. Subiu e desceu pela direita com muita energia e participou de algumas das jogadas mais brilhantes da equipe.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Teve alguns momentos de incerteza devido às condições, mas foi sólida no geral e saiu vitoriosa em seus duelos.

    Laia Codina (6/10):

    Começou um pouco desleixada e deveria ter lidado melhor com a bola longa que Conijnenberg quase converteu em gol, mas melhorou à medida que o jogo avançava.

    Katie McCabe (7/10):

    Uma boa exibição geral, em que seus cruzamentos realmente se destacaram.

  • Arsenal Women FC v OH Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Mariona Caldentey (7/10):

    Perseverou na tentativa de ditar o ritmo do jogo e agregar qualidade à posse de bola, produzindo alguns bons momentos como resultado. Também cobrou muito bem o pênalti.

    Victoria Pelova (5/10):

    Não foi ruim, mas também não deixou sua marca.

    Frida Maanum (6/10):

    Não teve tanta posse de bola quanto as outras, mas trabalhou muito fora dela, o que foi importante para o jogo do Arsenal.

  • Alessia Russo Zenia Mertens Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Chloe Kelly (5/10):

    Teve dificuldades para realmente se envolver antes de sair aos 60 minutos. As condições não ajudaram, com ela recebendo alguns passes particularmente ruins em alguns momentos.

    Alessia Russo (8/10):

    Mereceu seus dois gols e poderia ter marcado outro, não fosse pela grande defesa de Seynhaeve. Fez bem em surpreender a goleira com o primeiro gol, e o segundo foi muito bem executado.

    Caitlin Foord (7/10):

    Causou problemas durante toda a noite com seu jogo direto e positivo.

  • Substitutos e treinador

    Emily Fox (5/10):

    Não conseguiu dar continuidade ao trabalho de Holmberg. Não cometeu muitos erros, mas não conseguiu se envolver muito.

    Kim Little (6/10):

    Meia hora organizada da capitã, com muita qualidade na posse de bola.

    Steph Catley (N/A):

    Substituiu Codina nos últimos 15 minutos, quando o Arsenal trocou suas duas zagueiras centrais.

    Leah Williamson (N/A):

    Outra substituta nos últimos minutos que ajudou a garantir o resultado.

    Taylor Hinds (sem nota):

    Retornou de lesão nos minutos finais.

    Renee Slegers (7/10):

    Utilizou bem o seu plantel, tendo em conta o resultado. Fez algumas alterações na sua formação e depois utilizou ao máximo as suas suplentes, dando minutos valiosos às jogadoras que regressavam, enquanto outras descansavam.

