Os jogadores do Arsenal e os torcedores visitantes devem ter tido uma sensação de déjà vu, já que repetiram a viagem que fizeram há menos de dois meses para a última rodada da fase de classificação. Naquela ocasião, o Arsenal derrotou o time da casa por 3 a 0, e desta vez a história se repetiu, com um placar ainda melhor.

O excelente trabalho de uma Caitlin Foord extremamente animada ajudou as visitantes a abrirem o placar aos 22 minutos, quando seu cruzamento foi cabeceado para o gol por Maanum. Em seguida, foi uma boa jogada de Chloe Kelly na ala oposta que criou o segundo gol. A jogadora da seleção inglesa estava fazendo sua primeira partida como titular pelo clube ou pelo país desde que saiu mancando na vitória das Lionesses sobre Gana no início de dezembro, mas ela parecia afiada aqui, encontrando Smith com um cruzamento fantástico antes que a canadense finalizasse com maestria para fazer 2 a 0.

O Arsenal teve várias chances de marcar o terceiro gol antes de Maanum finalmente conseguir no início do segundo tempo, depois que Foord novamente desmontou a defesa do Leuven. Em seguida, Alessia Russo saiu do banco para entrar em ação, aproveitando um desvio de Smilla Holmberg para dar ao Gunners uma vantagem de quatro gols que ninguém espera que elas percam na partida de volta, que será disputada em casa na próxima quarta-feira.

Isso significa que as quartas de final da Liga dos Campeões serão disputadas entre times ingleses, com a primeira partida entre Arsenal e Chelsea marcada para o final de março, no norte de Londres.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal em Den Dreef...