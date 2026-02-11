Goal.com
Kelly Smith Maanum Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o OH Leuven: Chloe Kelly impressiona em seu retorno à equipe do Gunners, enquanto Olivia Smith e Frida Maanum se mostram decisivas na goleada da Liga dos Campeões

O Arsenal está com um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões Feminina após derrotar o OH Leuven por 4 a 0 na Bélgica na quarta-feira. Dois gols de Frida Maanum e um gol de Olivia Smith e Alessia Russo garantiram a vitória, deixando as atuais campeãs europeias um passo mais perto de um confronto com o rival londrino Chelsea nas quartas de final.

Os jogadores do Arsenal e os torcedores visitantes devem ter tido uma sensação de déjà vu, já que repetiram a viagem que fizeram há menos de dois meses para a última rodada da fase de classificação. Naquela ocasião, o Arsenal derrotou o time da casa por 3 a 0, e desta vez a história se repetiu, com um placar ainda melhor.

O excelente trabalho de uma Caitlin Foord extremamente animada ajudou as visitantes a abrirem o placar aos 22 minutos, quando seu cruzamento foi cabeceado para o gol por Maanum. Em seguida, foi uma boa jogada de Chloe Kelly na ala oposta que criou o segundo gol. A jogadora da seleção inglesa estava fazendo sua primeira partida como titular pelo clube ou pelo país desde que saiu mancando na vitória das Lionesses sobre Gana no início de dezembro, mas ela parecia afiada aqui, encontrando Smith com um cruzamento fantástico antes que a canadense finalizasse com maestria para fazer 2 a 0.

O Arsenal teve várias chances de marcar o terceiro gol antes de Maanum finalmente conseguir no início do segundo tempo, depois que Foord novamente desmontou a defesa do Leuven. Em seguida, Alessia Russo saiu do banco para entrar em ação, aproveitando um desvio de Smilla Holmberg para dar ao Gunners uma vantagem de quatro gols que ninguém espera que elas percam na partida de volta, que será disputada em casa na próxima quarta-feira.

Isso significa que as quartas de final da Liga dos Campeões serão disputadas entre times ingleses, com a primeira partida entre Arsenal e Chelsea marcada para o final de março, no norte de Londres.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal em Den Dreef...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Não teve muito trabalho, mas fez uma boa defesa com a ponta dos dedos para impedir Bosteels no segundo tempo.

    Emily Fox (6/10):

    Fez uma boa partida durante 45 minutos antes de ser substituída por Holmberg no intervalo, aparentemente para descansar.

    Leah Williamson (7/10):

    Mostrou sua excelente capacidade de passe antes de sair após uma hora de jogo.

    Laia Codina (7/10):

    Não tem sido muito utilizada nesta temporada, mas foi dominante aqui, vencendo todas as suas seis disputas aéreas para frustrar qualquer ameaça potencial do Leuven.

    Katie McCabe (8/10):

    Excelente no trabalho defensivo, vencendo todas as cinco disputas terrestres. Também avançou bastante e fez ótimos passes.

  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    Meio-campo

    Victoria Pelova (7/10):

    Outra jogadora que não teve muitos minutos nesta temporada, mas não parecia ser esse o caso. Encaixou-se perfeitamente no meio-campo e participou regularmente nas melhores jogadas de passe do Arsenal.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Uma forte atuação da vice-campeã da Bola de Ouro, com sua habilidade de desbloquear defesas colocando o Arsenal em boas posições em várias ocasiões.

    Frida Maanum (8/10):

    Regularmente se colocou em excelentes posições para marcar gols, tendo chances de fazer mais do que apenas dois aqui. No entanto, finalizou bem nas duas ocasiões e também contribuiu bastante para o ataque quando a equipe estava com a posse de bola.

  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Caitlin Foord (8/10):

    Causou problemas ao Leuven durante toda a noite com seu jogo direto e positivo e passes finais consistentemente precisos. Ninguém criou mais chances.

    Olivia Smith (8/10):

    Poderia ter marcado mais do que apenas um gol, mas se posicionou bem para essas chances e aproveitou sua única oportunidade de forma brilhante. Outra boa atuação na função de camisa 9, depois de marcar o único gol na vitória surpreendente sobre o Manchester City no fim de semana.

    Chloe Kelly (8/10):

    Fazendo sua primeira partida como titular desde o início de dezembro, ela parecia afiada. Trabalhou duro sem a bola e causou problemas reais com ela, principalmente com o cruzamento brilhante para o gol de Smith.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    Substitutos e treinador

    Smilla Holmberg (7/10):

    Substituiu Fox no intervalo e trouxe muita energia pela direita, com seu cruzamento provocante levando ao gol de Russo.

    Alessia Russo (7/10):

    Aproveitou sua única chance após entrar em campo pouco depois da hora de jogo. Ajustou-se bem para marcar o gol.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Substituiu Williamson na defesa no meio do segundo tempo, movimentando bem a bola.

    Kyra Cooney-Cross (N/A):

    Fez sua primeira aparição do ano nos minutos finais, após se juntar ao time esta semana, depois de passar um tempo longe com sua família devido ao diagnóstico devastador de câncer de sua mãe.

    Kim Little (N/A):

    Entrou nos minutos finais.

    Renee Slegers (7/10):

    Alcançou o equilíbrio perfeito com a rotação do elenco, descansando jogadoras importantes no momento oportuno, mas mantendo a química vencedora na escalação. Também utilizou bem o banco de reservas como extensão disso.

