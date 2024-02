Auxiliar de António Oliveira pode dirigir o Corinthians contra a Portuguesa; clube ainda lida com rescisão de Mano Menezes

Bruno Lazaroni tem chances de estar à beira do campo no próximo duelo do Alvinegro do Campeonato Paulista

O Corinthians pode ter um auxiliar de António Oliveira comandando a equipe diante da Portuguesa, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. A informação foi confirmada por Augusto Melo, presidente do clube, em contato com a à ESPN. António Oliveira comandou o primeiro treino no Corinthians nesta sexta-feira (9), mas ainda não foi oficializado como novo técnico. Isso porque o clube paulista precisa lidar com algumas pendências, como acertar a rescisão de contrato de Mano Menezes. Sem isso, o técnico português não pode estar à frente da equipe no domingo. Para que António possa comandar a equipe diante da Portuguesa, ele precisa ser registrado no BID, da CBF, até às 19h, desta sexta-feira. Além disso, o Timão precisa depositar a multa de R$ 1.040.000 à vista, conforme exigido pelo Cuiabá.