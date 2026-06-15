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Pedro Augusto Dias

Autor do gol da Holanda contra o Japão se inspira em Neymar: “Queria ser como ele”

Países Baixos
Países Baixos x Japão
Japão
Copa do Mundo
Neymar
C. Summerville

Destaque da seleção holandesa na estreia da Copa do Mundo, Crysencio Summerville relembra influência do craque brasileiro em sua formação e destaca identificação com o estilo de jogo do camisa 10

Crysencio Summerville foi um dos nomes mais importantes da Holanda no empate por 2 a 2 com o Japão, neste domingo (14), pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Autor de um dos gols da equipe europeia, o atacante chamou atenção pela movimentação constante no setor ofensivo e pela capacidade de criar desequilíbrios no confronto disputado nos Estados Unidos.

Após a partida, o jogador revelou uma inspiração que o acompanha desde a infância: Neymar. Em entrevista à CazéTV, Summerville contou que acompanhava frequentemente os lances do brasileiro quando ainda dava os primeiros passos no futebol.

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    Influência brasileira na formação

    Ao comentar suas características dentro de campo, o atacante do West Ham explicou que sempre teve admiração pelo estilo ousado do camisa 10 da seleção brasileira.

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    "Tem uma semelhança entre a gente, eu gosto muito do Neymar. Quando eu era jovem, assistia muitos clipes dele, queria muito ser como ele. Gosto de driblar muito. Eu tenho muita confiança em fazer isso, tenho tentado ajudar muito", afirmou à CazéTV.

    A identificação com o brasileiro aparece justamente em um dos pontos fortes do holandês: o jogo individual. Durante a partida contra os japoneses, Summerville foi uma das principais válvulas de escape da equipe, explorando velocidade, mudanças de direção e dribles pelos lados do campo.

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  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gol e protagonismo na estreia

    Além da boa atuação, Summerville deixou sua marca no placar em um momento importante da partida. Depois de a Holanda abrir o marcador e sofrer o empate, o atacante voltou a colocar sua seleção em vantagem com uma finalização precisa da entrada da área.

    Apesar de a equipe não ter conseguido sustentar a vitória e sofrer o empate nos minutos finais, a atuação individual do atacante foi um dos pontos positivos da estreia da Laranja Mecânica.

    A Holanda volta a campo no próximo sábado (20), quando enfrenta a Suécia pela segunda rodada da fase de grupos. Já o Japão encara a Tunísia em busca da primeira vitória na competição.

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