Autor do gol da Holanda contra o Japão se inspira em Neymar: “Queria ser como ele”

Crysencio Summerville foi um dos nomes mais importantes da Holanda no empate por 2 a 2 com o Japão, neste domingo (14), pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Autor de um dos gols da equipe europeia, o atacante chamou atenção pela movimentação constante no setor ofensivo e pela capacidade de criar desequilíbrios no confronto disputado nos Estados Unidos.

Após a partida, o jogador revelou uma inspiração que o acompanha desde a infância: Neymar. Em entrevista à CazéTV, Summerville contou que acompanhava frequentemente os lances do brasileiro quando ainda dava os primeiros passos no futebol.