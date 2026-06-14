Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Pedro Augusto Dias

Autor do gol brasileiro, Vini Jr. admite dificuldades e mira evolução na Copa

Brasil
Brasil x Marrocos
Copa do Mundo
Vinicius Junior

Autor do gol contra o Marrocos, atacante admite que pode render mais tecnicamente e destaca necessidade de crescimento da seleção ao longo da competição

Mesmo eleito o melhor jogador em campo e responsável pelo gol do empate por 1 a 1 com o Marrocos, Vinícius Júnior deixou o gramado em Nova Jersey longe da satisfação completa.

Após a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, o camisa 7 reconheceu que ainda não apresentou sua melhor versão e afirmou que o Brasil precisará evoluir rapidamente para brigar pelo título.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    "Posso ajudar mais no ataque"

    Autor do único gol brasileiro na partida, Vini Jr. avaliou que teve participação importante sem a bola, mas admitiu que ficou devendo em aspectos técnicos. O atacante destacou o trabalho coletivo da equipe na recomposição defensiva e afirmou que ainda tem margem para crescer durante a competição.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!

    "Acredito que posso melhorar muito. Consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica. Posso melhorar nisso e ajudar mais o Brasil no ataque. Conseguimos ajudar muito na defesa, onde todo mundo fez um trabalho impecável. Precisamos melhorar e evoluir para ganhar a competição", afirmou.

    • Publicidade

  • Brasil sentiu o peso da estreia

    Vini Jr. também comentou as dificuldades enfrentadas pela seleção após sair atrás do placar ainda no primeiro tempo. Para o atacante, o nervosismo natural de uma estreia em Copa do Mundo influenciou o desempenho da equipe, mas o grupo conseguiu reagir e encontrar soluções ao longo da partida.

    Segundo o camisa 7, a mudança de posicionamento promovida por Carlo Ancelotti durante o jogo ajudou o Brasil a encontrar mais espaços e equilibrar as ações ofensivas. O jogador ainda citou as condições do gramado como um fator que dificultou a circulação da bola, mas reforçou que a equipe precisará se adaptar ao cenário para os próximos compromissos.

    "O peso da estreia faz com que seja o jogo mais difícil da competição. Tivemos que nos adaptar o mais rápido possível porque levamos o gol muito cedo. Mudamos completamente a forma de jogar", disse o atacante.

    Com um ponto conquistado na abertura da Copa do Mundo, a seleção brasileira agora volta as atenções para o confronto diante do Haiti, na próxima sexta-feira (19), quando buscará a primeira vitória no torneio.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI