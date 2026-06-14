Autor do gol brasileiro, Vini Jr. admite dificuldades e mira evolução na Copa

Vini Jr. também comentou as dificuldades enfrentadas pela seleção após sair atrás do placar ainda no primeiro tempo. Para o atacante, o nervosismo natural de uma estreia em Copa do Mundo influenciou o desempenho da equipe, mas o grupo conseguiu reagir e encontrar soluções ao longo da partida.

Segundo o camisa 7, a mudança de posicionamento promovida por Carlo Ancelotti durante o jogo ajudou o Brasil a encontrar mais espaços e equilibrar as ações ofensivas. O jogador ainda citou as condições do gramado como um fator que dificultou a circulação da bola, mas reforçou que a equipe precisará se adaptar ao cenário para os próximos compromissos.

"O peso da estreia faz com que seja o jogo mais difícil da competição. Tivemos que nos adaptar o mais rápido possível porque levamos o gol muito cedo. Mudamos completamente a forma de jogar", disse o atacante.

Com um ponto conquistado na abertura da Copa do Mundo, a seleção brasileira agora volta as atenções para o confronto diante do Haiti, na próxima sexta-feira (19), quando buscará a primeira vitória no torneio.