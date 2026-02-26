Getty Images Sport
Aurelien Tchouameni elogia a vitória do Real Madrid sobre o Benfica como “uma vitória para todos aqueles que se opõem ao racismo”
Solidariedade no Bernabéu: os Blancos avançam para enfrentar possíveis gigantes
O ambiente em Madri era de solidariedade, com os torcedores locais exibindo uma faixa com os dizeres “não ao racismo” em espanhol antes do início da partida. Tchouameni empatou o jogo com um gol crucial, antes de Vinícius Jr provar mais uma vez por que é o rosto do ataque do Real Madrid, marcando o segundo gol decisivo que garantiu a classificação do time. O gigante espanhol agora aguarda seu destino na próxima fase, com um possível confronto contra o Sporting CP ou o conhecido adversário Manchester City no horizonte. Refletindo sobre o significado da noite, Tchouameni deixou claro que o resultado transcendeu o esporte. “Acho que há coisas mais importantes do que esta partida, do que o futebol”, afirmou o francês. “Vinícius mantém sua confiança e continua focado no que precisa fazer. Acho que tomaram a decisão certa ao não deixar o menino [Prestianni] jogar esta partida. Como eu disse, há coisas mais importantes do que o futebol e esta é uma vitória para todos nós.”
Vinícius Jr responde aos críticos em campo
O jogadorda seleção brasileira, que tem sido frequentemente alvo de insultos nas últimas temporadas, mostrou uma compostura notável ao ajudar a equipe de Álvaro Arbeloa a chegar às oitavas de final. Depois que Tchouameni empatou o jogo ao anular o gol inicial do Benfica, Vinícius apareceu aos 80 minutos para encerrar a disputa. Sua comemoração — uma dança familiar perto da bandeira de escanteio — foi uma cópia fiel da comemoração da primeira partida, servindo como uma resposta desafiadora aos seus detratores. As redes sociais foram rapidamente inundadas com uma postagem do atacante simplesmente afirmando “a dança continua”, uma frase que se tornou um grito de guerra para o jogador e seus torcedores em todo o mundo.
O jogador da seleção inglesa Trent Alexander-Arnold elogiou a força mental de seu companheiro de equipe, observando que o barulho externo não afetou a preparação do ponta. O ex-jogador do Liverpool revelou que Vinícius permaneceu “muito tranquilo” e “muito relaxado” durante toda a semana tensa. “Ele não precisava marcar para enviar uma mensagem ou mostrar sua mentalidade”, explicou Alexander-Arnold. “Ele não precisa provar nada para ninguém, porque já mostrou várias vezes o quanto é bom. Ele se destaca quando mais precisamos dele. Ele conhece sua qualidade e o que traz para a equipe.”
Comissão técnica e companheiros de equipe apoiam o astro brasileiro
O sentimento foi ecoado em todo o vestiário e na cabine de comentários, com os especialistas se maravilhando com a forma como o jogador de 24 anos continua a atuar sob um escrutínio tão intenso. O ex-ala do Chelsea e da Inglaterra, Joe Cole, falando na TNT Sports, elogiou a qualidade técnica do atacante durante o confronto europeu de alto risco. “Ele foi brilhante nas duas partidas”, comentou Cole. “Seu finalização foi excelente.” Mesmo com o clube comemorando mais uma noite de sucesso na Europa, o foco permaneceu no bem-estar emocional de seu talismã, que se tornou efetivamente um símbolo da luta contra a discriminação no futebol europeu.
O técnico Arbeloa, que supervisionou uma transição tranquila durante seu mandato, expressou satisfação pessoal ao ver Vinícius balançar as redes. Em entrevista à imprensa após o apito final, Arbeloa falou de seu orgulho: “[Eu reagi] com alegria, obviamente, pelo grande gol que ele marcou e porque foi ele, ele merece”. O goleiro Thibaut Courtois compartilhou essa alegria, enfatizando que as comemorações dançantes são um sinal do domínio do Real Madrid. “Estou feliz que o Vini esteja dançando, ainda dançando, porque isso significa que ele está marcando gols”, acrescentou o goleiro belga.
Preocupações com lesão de Mbappé, apesar do progresso europeu
Embora a noite tenha pertencido a Vinícius e à posição coletiva contra o racismo, havia uma nuvem de preocupação em relação à outra estrela do Real Madrid, Kylian Mbappé. O capitão francês foi uma ausência notável na equipe devido a um problema persistente no joelho sofrido durante um treino. Essa ausência forçada significa que o vencedor da Copa do Mundo provavelmente ficará de fora por um tempo, enquanto o clube entra em um período crucial da temporada. Arbeloa forneceu uma atualização detalhada sobre sua condição física, confirmando que a equipe médica desaconselhou correr riscos com o prolífico atacante.
“Após o treino de ontem, conversamos com os médicos, conversei com ele e achamos que o melhor era ele parar, se recuperar 100% e voltar em plena forma, confiante e sem qualquer desconforto para tudo o que está por vir, o que obviamente é muito importante”, disse Arbeloa durante a coletiva pós-jogo. “Espero que não seja uma lesão muito grave, nada grave, e que ele possa voltar em alguns dias ou semanas.” Apesar de perder sua grande contratação do verão por um curto período, a capacidade do Real Madrid de superar o Benfica e a narrativa hostil em torno da partida prova que eles continuam sendo o time a ser batido na Liga dos Campeões.
