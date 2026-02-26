Aurelien Tchouameni elogia a vitória do Real Madrid sobre o Benfica como “uma vitória para todos aqueles que se opõem ao racismo”

O jogadorda seleção brasileira, que tem sido frequentemente alvo de insultos nas últimas temporadas, mostrou uma compostura notável ao ajudar a equipe de Álvaro Arbeloa a chegar às oitavas de final. Depois que Tchouameni empatou o jogo ao anular o gol inicial do Benfica, Vinícius apareceu aos 80 minutos para encerrar a disputa. Sua comemoração — uma dança familiar perto da bandeira de escanteio — foi uma cópia fiel da comemoração da primeira partida, servindo como uma resposta desafiadora aos seus detratores. As redes sociais foram rapidamente inundadas com uma postagem do atacante simplesmente afirmando “a dança continua”, uma frase que se tornou um grito de guerra para o jogador e seus torcedores em todo o mundo.

O jogador da seleção inglesa Trent Alexander-Arnold elogiou a força mental de seu companheiro de equipe, observando que o barulho externo não afetou a preparação do ponta. O ex-jogador do Liverpool revelou que Vinícius permaneceu “muito tranquilo” e “muito relaxado” durante toda a semana tensa. “Ele não precisava marcar para enviar uma mensagem ou mostrar sua mentalidade”, explicou Alexander-Arnold. “Ele não precisa provar nada para ninguém, porque já mostrou várias vezes o quanto é bom. Ele se destaca quando mais precisamos dele. Ele conhece sua qualidade e o que traz para a equipe.”