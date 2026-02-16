“Atuava como seu agente” – Vinicius Jr revela como ajudou o Real Madrid a contratar Kylian Mbappé e Jude Bellingham

Vinicius assumiu a responsabilidade de fazer com que a transferência acontecesse, com Mbappé sendo sondado regularmente. O jogador da seleção brasileira disse a Ibai Llanos, com um meio-campista da seleção inglesa também sendo convencido a ir para a Espanha: “Todo verão eu escrevia para ele [Mbappé]: ‘Quando você vem?’ Eu agia como um agente. Com [Jude] Bellingham eu fiz o mesmo. Quero jogar com os melhores para ter mais opções de vencer. Passamos mais tempo juntos do que com nossas famílias. Temos que ter um bom relacionamento.”

Anteriormente, houve rumores de que Mbappé e Vinicius tinham uma relação tensa, já que ambos querem ser os principais jogadores em Madri, mas esses rumores foram minimizados regularmente.

Mbappé disse: “Tenho um ótimo relacionamento com Vinicius. Muito melhor este ano, nos conhecemos muito mais. Ele é um ótimo jogador e, como pessoa, muito bom.

“Dois jogadores famosos no mesmo time vendem muitos jornais... Sabemos que as pessoas falam sobre nós o tempo todo. Eu normalizo isso porque, no dia em que houver um problema real, espero que isso nunca aconteça, direi que é sério. E as pessoas ouvirão e entenderão que estou falando sério. Isso não é sério. Na vida de um jogador de futebol famoso, ou de um jogador do Real Madrid, isso não é sério.”