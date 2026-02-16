Getty
“Atuava como seu agente” – Vinicius Jr revela como ajudou o Real Madrid a contratar Kylian Mbappé e Jude Bellingham
O histórico de Mbappé no Real Madrid: gols e partidas disputadas
Mbappé marcou 82 gols pelo Real em 90 partidas em todas as competições, com 38 gols nesta temporada. Ele ganhou a Chuteira de Ouro da La Liga na temporada passada e lidera a tabela novamente nesta temporada.
O Real está em busca de mais títulos importantes, tanto em competições nacionais quanto continentais, com seu temível camisa 10 liderando essa campanha. O clube trabalhou duro para contratar Mbappé, com uma janela de oportunidade se abrindo quando seu contrato com o Paris Saint-Germain expirou.
Mbappé foi para a Espanha como agente livre, assinando um contrato lucrativo, já que o francês nunca escondeu que era seu sonho representar o time madrilenho. No entanto, ele ainda foi convencido a seguir esse caminho por figuras proeminentes que já estavam no elenco do Los Blancos.
Como Vinicius levou Mbappé e Bellingham ao Bernabéu
Vinicius assumiu a responsabilidade de fazer com que a transferência acontecesse, com Mbappé sendo sondado regularmente. O jogador da seleção brasileira disse a Ibai Llanos, com um meio-campista da seleção inglesa também sendo convencido a ir para a Espanha: “Todo verão eu escrevia para ele [Mbappé]: ‘Quando você vem?’ Eu agia como um agente. Com [Jude] Bellingham eu fiz o mesmo. Quero jogar com os melhores para ter mais opções de vencer. Passamos mais tempo juntos do que com nossas famílias. Temos que ter um bom relacionamento.”
Anteriormente, houve rumores de que Mbappé e Vinicius tinham uma relação tensa, já que ambos querem ser os principais jogadores em Madri, mas esses rumores foram minimizados regularmente.
Mbappé disse: “Tenho um ótimo relacionamento com Vinicius. Muito melhor este ano, nos conhecemos muito mais. Ele é um ótimo jogador e, como pessoa, muito bom.
“Dois jogadores famosos no mesmo time vendem muitos jornais... Sabemos que as pessoas falam sobre nós o tempo todo. Eu normalizo isso porque, no dia em que houver um problema real, espero que isso nunca aconteça, direi que é sério. E as pessoas ouvirão e entenderão que estou falando sério. Isso não é sério. Na vida de um jogador de futebol famoso, ou de um jogador do Real Madrid, isso não é sério.”
Vinicius assinará um novo contrato em meio a rumores sobre a Saudi Pro League?
Vinicius tem sido alvo de especulações sobre uma possível saída do Bernabéu, com ofertas milionárias supostamente preparadas pela Liga Profissional Saudita, mas ele afirma estar feliz na capital espanhola e pode ainda concordar com uma extensão do contrato, que expira em 2027.
Sobre seu futuro, ele disse: “Estou muito feliz. Jogar pelo Real Madrid, ter a vida que tenho e minha família me faz feliz. Ser feliz dentro e fora do campo é o melhor.”
Vinicius viu seu rendimento cair ligeiramente desde que se tornou candidato ao Ballon d'Or em 2024, mas ultrapassou a marca de 20 gols em quatro temporadas consecutivas. Ele está com dois dígitos nesta temporada, apesar de ter entrado em conflito com o ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso.
Ele está plenamente consciente da pressão sob a qual atua e afirma ter se acostumado a isso depois de surgir em cena como um adolescente precoce e talentoso. Ele acrescentou sobre atuar sob os holofotes: “Quando somos muito jovens, não aprendemos a ser famosos. Eu surgiu do nada para ser famoso e não poder sair na rua.
O lado bom é que as pessoas te amam muito, mas o lado ruim é a imprensa e os torcedores rivais. Mas eu adoro (assobios da torcida rival). Nós treinamos para esses jogos. É nos momentos de pressão que os melhores jogadores se destacam, e no Real Madrid, estamos prontos.”
Jogos do Real Madrid 2025-26: Próximo encontro com o Benfica de Mourinho
O Real está na disputa pelos títulos da La Liga e da Liga dos Campeões nesta temporada, com Vinicius e Mbappé prontos para disputar a fase eliminatória europeia contra o Benfica de José Mourinho na terça-feira, antes de enfrentar o Osasuna no sábado.
