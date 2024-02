Galo tenta a contratação do atacante Brahian Palacios no mercado da bola, mas ouve pedida elevada de clube colombiano

O Atlético-MG recuou em relação às tratativas pela contratação de Brahian Palacios, atacante de 21 anos que pertence ao Atlético Nacional, da Colômbia. Após enviar uma proposta de US$ 2 milhões (R$ 9,91 milhões na cotação atual), o clube mineiro ouviu uma pedida de US$ 4 milhões (R$ 19,8 milhões) dos colombianos, como soube a GOAL.

O novo valor exigido pelos estrangeiros travam a negociação. O Galo não está disposto a desembolsar este montante pela contratação do atacante, que atua pelos lados do gramado. O limite da diretoria atleticana é o valor oferecido inicialmente — US$ 2 milhões.

O Atlético-MG busca um atacante que atue pelos lados do gramado desde o início do ano, antes mesmo da venda de Cristian Pavón para o Grêmio no mercado da bola — os gaúchos desembolsaram US$ 3,8 milhões (R$ 18,8 milhões) pelo argentino de 28 anos.

