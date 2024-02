Atlético-MG fica perto de contratar joia colombiana por R$ 10 milhões

Brahian Palacios, de 21 anos, será adquirido por US$ 2 milhões; ele pertence ao Atlético Nacional e defendeu a Colômbia no Pré-Olímpico

O Atlético-MG está muito perto de anunciar a contratação do atacante Brahian Palacios, de 21 anos, que pertence ao Atlético Nacional, da Colômbia. A informação foi inicialmente divulgada pela imprensa colombiana e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o Galo vai desembolsar US$ 2 milhões (R$ 9,95 milhões na cotação atual) pela aquisição do jogador.

As tratativas estão avançadas e devem ter um desfecho nos próximos dias, antes mesmo da ida do diretor de futebol Rodrigo Caetano para a CBF (Confederação Brasiliera de Futebol) — o executivo será anunciado até o início da próxima semana, e a contratação do atacante deve ser o último ato à frente do clube.

Brahian Palacios é esperado em Belo Horizonte neste fim de semana para realizar exames médicos, assinar contrato e ser apresentado à torcida. O atacante de 21 anos foi revelado pelo Atlético Nacional e é tratado como uma joia pela imprensa local.

