Atlético-MG vence disputa com Coritiba e Vasco e encaminha contratação de meia-atacante

Jogador do Athletic está perto de chegar ao Galo por empréstimo até dezembro de 2024; Atlético-MG vai desembolsar cerca de R$ 1 milhão pelo acordo

O Atlético-MG venceu a disputa com Coritiba e Vasco e encaminhou a contratação do meia-atacante Robert, que pertence ao Athletic-MG. A informação foi inicialmente divulgada pelo Fala Galo e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que as tratativas estão adiantadas, mas ainda não foi assinada a documentação para a ida do atleta de 20 anos a Belo Horizonte.

A diretoria do Galo adota cautela ao falar sobre o assunto, mas vai desembolsar cerca de R$ 1 milhão pelo empréstimo do jogador — o valor será pago à vista. Ainda haverá uma opção de compra no contrato de cessão estabelecido com o atleta de 20 anos, avaliada em cerca de R$ 9 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Robert deve chegar ao Atlético-MG durante o próximo período de inscrições, entre os dias 1º de abril e 19 de abril, restrito para atletas que disputaram os estaduais em 2024. O Galo espera a assinatura da documentação para confirmar a contratação do atleta.

