Atlético-MG, Vasco e Coritiba disputam meia-atacante

Jogador de 20 anos pode se transferir para outro clube do Brasil entre os dias 1º e 19 de abril, mas situação está indefinida

Atlético-MG, Vasco e Coritiba disputam a contratação do meia-atacante Robert, que pertence ao Athletic-MG, como soube a GOAL. Os três abriram conversas pela contratação do atleta de 20 anos, mas ainda não avançaram nas tratativas.

O clube do interior de Minas Gerais está disposto a negociar o meio-campista por empréstimo até o fim de 2024, com opção de compra pré-estabelecida ao término do contrato de cessão. A diretoria do Athletic, no entanto, só aceita discutir a situação depois do jogo contra o CRB, pela segunda fase da Copa do Brasil, marcado para esta quarta-feira (12), em Alagoas.

Robert tem contrato com o Athletic até 31 de dezembro de 2025. Ele chegou ao clube em janeiro deste ano e tem passagens por Jacuipense, Vitória, Bahia, Palmeiras e Portimonense, de Portugal. O jogador soma oito partidas, com 606 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Mais artigos abaixo