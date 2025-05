Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), pela estreia da competição

O Atlético-MG recebe o Palmeiras na tarde desta terça-feira (13), às 15h (de Brasília), na Arena Gregorão, em Contagem, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

A edição atual do Campeonato Brasileiro sub-17 reúne 20 clubes na fase inicial, com todos se enfrentando em turno único e pontuação acumulada em tabela geral. Ao término dessa etapa, os oito primeiros avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais são definidas em partida única. Já a decisão do título ocorre em confronto de ida e volta. Caso haja igualdade no número de pontos e no saldo de gols ao final dessas fases eliminatórias, o classificado ou campeão será conhecido através de cobrança de pênaltis.

O mando de campo nas fases de mata-mata é determinado pela campanha acumulada das equipes, com vantagem para quem somou mais pontos nas etapas anteriores.