Empresário André Cury é quem conduz as tratativas com o estafe do zagueiro colombiano e o clube italiano

O Atlético-MG intensificou as tratativas pela contratação de Yerry Mina

Os mineiros autorizaram o empresário André Cury a atuar como intermediário da negociação

As partes tentam convencer o zagueiro colombiano de 30 anos que a saída da Itália é o ideal para o futuro da carreira