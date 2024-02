Atlético-MG descarta saída de Felipão em meio à pressão da torcida

Treinador foi vaiado durante a partida contra o América-MG, no último sábado, mas ainda há confiança da diretoria no trabalho feito por ele

O Atlético-MG descarta a demissão de Luiz Felipe Scolari em meio à pressão da torcida, como soube a GOAL. Não há desejo ou qualquer movimento para a saída do técnico da Cidade do Galo neste momento da temporada.

Os investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) confiam no trabalho apresentado pelo técnico e creem que o time conseguirá mostrar uma evolução no decorrer da temporada — o departamento de futebol enxergou melhoras já no último sábado (24), após o empate contra o América-MG, pelo Campeonato Mineiro.

O técnico foi vaiado pela torcida durante a partida válida pela sétima rodada do Estadual e acredita que a tendência é de melhora no futebol apresentado, especialmente na disputa do mata-mata do Campeonato Mineiro.

