Atlético-MG se reúne com Felipão e reforça apoio ao trabalho do técnico

Presidente do clube, Sérgio Coelho, se reuniu com a comissão técnica nessa terça-feira para reforçar o respaldo sobre o trabalho

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, se reuniu com o técnico Luiz Felipe Scolari nessa terça-feira (20) para reforçar o apoio ao trabalho desenvolvido por ele na Cidade do Galo, como soube a GOAL. A conversa foi considerada positiva, e a diretoria manteve o respaldo ao treinador.

O comandante tem contrato com os mineiros até dezembro de 2024 e há intenção de cumprir o vínculo, mesmo que ele tenha ficado chateado com um episódio recente envolvendo um torcedor do clube no desembarque da delegação. Na ocasião, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Itabirito, em Brasília, Felipão trocou ofensas com um atleticano no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte — o caso foi filmado e viralizou nas redes sociais.

Diante da repercussão negativa e das críticas, o treinador ficou incomodado, mas não o suficiente para deixar a Cidade do Galo neste momento da temporada. Ainda há confiança no trabalho desenvolvido pela comissão técnica de Luiz Felipe Scolari, especialmente pelos resultados obtidos em 2023, quando o time foi terceiro colocado do Brasileirão e teve a melhor campanha do segundo turno.

