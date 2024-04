Atlético-MG x Cruzeiro: quem venceu mais finais e quem foi mais vezes vice-campeão

Confira o histórico do clássico mineiro em decisões

Atlético-MG e Cruzeiro protagonizam um dos maiores clássicos no cenário do futebol brasileiro. Ao longo de mais de um século de rivalidade - recheada de jogos históricos, vitórias heróicas e divergências matemáticas sobre o confornto - as duas equipes mineiras se enfrentaram em 26 finais, com protagonismo alternado e equilíbrio impressionante, mas com vantagem do alvinegro: o Galo ostenta 14 títulos, enquanto a Raposa soma 13.

Um fato curioso que influencia na contagem das conquistas é o Campeonato Mineiro de 1956 ter sido, após três partidas finais, dividido entre os rivais.

Mais artigos abaixo

A GOAL te mostra, a seguir, todas as finais decididas pelo Superclássico Mineiro, segundo o retrospecto dos confronto entre as equipes em decisões...