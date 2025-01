Galo se aproxima dos US$ 7 milhões (R$ 42,33 milhões) e tenta acordo pela aquisição do atacante de 30 anos no mercado da bola

Depois fazer uma proposta de cerca de US$ 4 milhões, o Atlético-MG aumentou a oferta pela compra de Júnior Santos

O Galo está disposto a desembolsar cerca de US$ 7 milhões pelo atacante de 30 anos que pertence ao Botafogo

O negócio ainda não teve um desfecho, mas há otimismo nos bastidores da Cidade do Galo Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱