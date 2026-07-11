Atlético de Madrid, Hjulmand é oficial

Hjulmand, nascido em 1999 e com passagem pela Série A no Lecce, de 2021 a 2023, com um total de 95 partidas disputadas e nenhum gol (e um título da Série B conquistado), esteve por muito tempo na mira da Juventus, tanto na gestão de Giuntoli quanto na de Comolli, e recentemente foi associado ao Milan, após a chegada ao time rossonero de Ruben Amorim, o técnico que mais valorizou seu talento no Sporting. Hjulmand deixa o Sporting com um total de 94 partidas disputadas e 7 gols, além de três títulos conquistados: dois campeonatos portugueses e uma Copa de Portugal.











