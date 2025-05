Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), pela 2ª rodada da competição

O Athletico-PR recebe o Santos na tarde desta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), no CT do Caju, no Paraná, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025 A partida terá transmissão ao vivo da Athletico Paranaense, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro sub-17, o Athletico Paranaense começou com o pé direito. Mesmo jogando fora de casa, os Meninos do Furacão venceram o Internacional por 2 a 1 e assumiram a liderança provisória da competição.

Já o Santos não teve a mesma sorte. Em sua estreia no CT Rei Pelé, os Meninos da Vila foram derrotados pelo Fortaleza pelo mesmo placar e iniciam o torneio em desvantagem.