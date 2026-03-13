Athletico-PR inova e terá a primeira arquibancada retrátil do Brasil na Arena da Baixada

O Athletico-PR anunciou uma inovação estrutural para a Arena da Baixada, em Curitiba. O estádio receberá a primeira arquibancada retrátil instalada em uma arena de futebol no Brasil, em um projeto que busca ampliar a agenda de eventos do local e reduzir conflitos com o calendário esportivo.

A implementação da estrutura ocorrerá entre abril e agosto deste ano. De acordo com o clube, a novidade permitirá a realização de partidas mesmo durante a montagem e desmontagem de palcos para shows e outros eventos de grande porte.

A iniciativa faz parte da estratégia do clube para tornar o estádio cada vez mais versátil.