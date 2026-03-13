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Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Athletico-PR inova e terá a primeira arquibancada retrátil do Brasil na Arena da Baixada

Estrutura será instalada entre abril e agosto e permitirá realização de jogos mesmo durante montagem de palcos para shows e eventos

O Athletico-PR anunciou uma inovação estrutural para a Arena da Baixada, em Curitiba. O estádio receberá a primeira arquibancada retrátil instalada em uma arena de futebol no Brasil, em um projeto que busca ampliar a agenda de eventos do local e reduzir conflitos com o calendário esportivo.

A implementação da estrutura ocorrerá entre abril e agosto deste ano. De acordo com o clube, a novidade permitirá a realização de partidas mesmo durante a montagem e desmontagem de palcos para shows e outros eventos de grande porte.

A iniciativa faz parte da estratégia do clube para tornar o estádio cada vez mais versátil.

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  • Athletico Paranaense v Flamengo - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Estrutura retrátil amplia versatilidade da arena

    A reforma prevê a criação de uma área destinada à montagem de palcos fora do gramado, localizada no setor Cel. Dulcídio Inferior da arena. Para isso, a arquibancada de concreto existente será demolida e substituída por uma nova arquibancada metálica retrátil.

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    A nova estrutura utilizará as cadeiras já existentes no setor e contará com um sistema motorizado de abertura e fechamento, acionado hidraulicamente. Os módulos da arquibancada metálica já estão sendo produzidos na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

    Segundo o clube, o modelo permitirá recolher ou expandir a arquibancada de acordo com a necessidade de cada evento, liberando espaço para a montagem de palcos e equipamentos sem comprometer a programação de jogos.

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    Arena reforça tradição em inovação

    A novidade reforça a vocação tecnológica da Arena da Baixada, considerada uma das arenas mais modernas do país. O estádio já possui um diferencial raro no continente: um teto retrátil, único em arenas da América Latina.

    Com a nova arquibancada móvel, o clube amplia ainda mais a capacidade de adaptação do espaço para diferentes tipos de eventos.

    O projeto também se conecta à parceria firmada com a produtora de entretenimento 30e, responsável pela gestão de megashows no estádio desde junho de 2025. O contrato prevê a realização de grandes espetáculos na arena e integra o plano do clube de transformar o estádio em um polo de entretenimento.

    De acordo com o Athletico, a obra será executada dentro dessa parceria e não envolverá recursos financeiros do clube.

  • Capacidade para eventos deve aumentar

    Outro impacto direto da nova estrutura será o aumento da capacidade para espetáculos realizados no estádio. Segundo o clube, a expectativa é de um crescimento de aproximadamente 20% no público em shows e eventos realizados na arena.

    A possibilidade de preparar estruturas de palco fora da área do gramado também tende a reduzir o tempo de montagem e desmontagem, o que deve facilitar a conciliação entre a agenda de futebol e a de entretenimento.

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    Sócios terão realocação durante as obras

    Durante o período de obras, o setor Cel. Dulcídio Inferior ficará temporariamente indisponível para o público.

    Os sócios que ocupam o local serão realocados por meio de um processo específico de check-in e passarão a integrar um novo plano associativo, que terá redução no valor das mensalidades enquanto durar a indisponibilidade do setor.

    Segundo o clube, o modelo também poderá ser utilizado futuramente em situações em que partidas coincidam com a montagem ou desmontagem de grandes eventos no estádio.

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