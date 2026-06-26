Estes são dias agitados em Milão: Cardinale e Amorim estão montando o novo Milan. A prioridade é contratar um grande atacante, e os esforços estão concentrados em Gonçalo Ramos, do PSG. Não menos importante será o mercado de transferências de saída: nos últimos dias, surgiram várias manifestações de interesse pelos jogadores do elenco rossonero.
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Atalanta: Sarri aposta forte em Jashari e Ricci; a resposta do Milan
GIUNTOLI INSISTE EM JASHARI
O Atalanta arrecadou mais de 100 milhões com as vendas de Ederson ao Manchester United e de Palestra ao Chelsea. Cristiano Giuntoli gostaria de investir parte desse orçamento no meio-campista do Milan, Ardon Jashari. Nos últimos dias, o novo diretor esportivo da Atalanta tentou sondar o terreno com a equipe do jogador da seleção suíça, embora, no momento, não haja sinais de abertura nem por parte do jogador nem do clube rossonero.
TENTATIVA DE RICCI
Giuntoli está de olho em Jashari e vai tentar novamente, enquanto Sarri preferiria contar com Ricci. E o agente do jogador veria com bons olhos uma transferência para a Dea nesta janela de transferências. No momento, ainda é cedo para iniciar uma negociação; a Atalanta fez apenas uma sondagem sobre Jashari e ainda não sobre Ricci, mas é uma possibilidade que deve ser acompanhada de perto. Se o Milan permitir...