Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
cm grafica jashari milan 2025 26 16.9Getty Images

Traduzido por

Atalanta: Sarri aposta forte em Jashari e Ricci; a resposta do Milan

Milan
Mercado da bola

Milão: os dois meio-campistas Jashari e Ricci são alvo de forte interesse da Atalanta

Estes são dias agitados em Milão: Cardinale e Amorim estão montando o novo Milan. A prioridade é contratar um grande atacante, e os esforços estão concentrados em Gonçalo Ramos, do PSG. Não menos importante será o mercado de transferências de saída: nos últimos dias, surgiram várias manifestações de interesse pelos jogadores do elenco rossonero.

  • GIUNTOLI INSISTE EM JASHARI

    O Atalanta arrecadou mais de 100 milhões com as vendas de Ederson ao Manchester United e de Palestra ao Chelsea. Cristiano Giuntoli gostaria de investir parte desse orçamento no meio-campista do Milan, Ardon Jashari. Nos últimos dias, o novo diretor esportivo da Atalanta tentou sondar o terreno com a equipe do jogador da seleção suíça, embora, no momento, não haja sinais de abertura nem por parte do jogador nem do clube rossonero.

    • Publicidade

  • TENTATIVA DE RICCI

    Giuntoli está de olho em Jashari e vai tentar novamente, enquanto Sarri preferiria contar com Ricci. E o agente do jogador veria com bons olhos uma transferência para a Dea nesta janela de transferências. No momento, ainda é cedo para iniciar uma negociação; a Atalanta fez apenas uma sondagem sobre Jashari e ainda não sobre Ricci, mas é uma possibilidade que deve ser acompanhada de perto. Se o Milan permitir...