Atalanta: Sarri aposta forte em Jashari e Ricci; a resposta do Milan

Giuntoli está de olho em Jashari e vai tentar novamente, enquanto Sarri preferiria contar com Ricci. E o agente do jogador veria com bons olhos uma transferência para a Dea nesta janela de transferências. No momento, ainda é cedo para iniciar uma negociação; a Atalanta fez apenas uma sondagem sobre Jashari e ainda não sobre Ricci, mas é uma possibilidade que deve ser acompanhada de perto. Se o Milan permitir...