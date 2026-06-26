Atalanta em pânico: Hien se lesiona na Copa do Mundo

O zagueiro parou pouco depois da meia-hora, enquanto corria atrás de uma bola, caindo no chão com dores. Após a intervenção da equipe médica, ele foi substituído, deixando o campo com a ajuda dos profissionais de saúde.





Nos próximos dias, os exames esclarecerão a gravidade da lesão, mas a preocupação cresce: segundo o Sos Fanta, Hien corre o risco de ter encerrado prematuramente sua participação na Copa do Mundo, e o problema também pode comprometer o início da preparação de verão com a Atalanta.