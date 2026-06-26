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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Atalanta em pânico: Hien se lesiona na Copa do Mundo

Suécia
Atalanta
Copa do Mundo

Lesão muscular para o zagueiro sueco: será que a Copa do Mundo acabou para ele?

Más notícias para a Atalanta vindas da Copa do Mundo. Isak Hien foi obrigado a deixar o campo durante a partida entre a Suécia e o Japão devido a um problema muscular na coxa esquerda.



  • O zagueiro parou pouco depois da meia-hora, enquanto corria atrás de uma bola, caindo no chão com dores. Após a intervenção da equipe médica, ele foi substituído, deixando o campo com a ajuda dos profissionais de saúde.


    Nos próximos dias, os exames esclarecerão a gravidade da lesão, mas a preocupação cresce: segundo o Sos Fanta, Hien corre o risco de ter encerrado prematuramente sua participação na Copa do Mundo, e o problema também pode comprometer o início da preparação de verão com a Atalanta.

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