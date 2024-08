Atacante do Santos é oferecido, mas Corinthians não se empolga

Clube deu prioridade à contratação de Talles Magno e descartou a chegada de atleta que está fora dos planos na Vila Belmiro

O atacante Pedrinho, hoje no Santos, foi oferecido ao Corinthians no mercado da bola, mas o clube da capital não se empolgou com a possibilidade de contratação do atleta, como soube a GOAL.

O jogador, que pertence ao Lokomotiv de Moscou, da Rússia, e está emprestado ao Peixe, não está nos planos da comissão técnica de Fábio Carille para o decorrer da temporada e procura um novo clube no futebol brasileiro.

Pedrinho foi sugerido ao Corinthians, mas o departamento de futebol não quis avançar nas tratativas pelo atleta, dando prioridade à chegada de Talles Magno por empréstimo — as negociações estão avançando gradativamente, e ele deve assinar até julho de 2025, com opção de compra de US$ 15 milhões (R$ 86,45 milhões na cotação atual).

