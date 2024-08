Os detalhes da negociação entre Corinthians e Talles Magno

Atacante de 22 anos também foi pretendido pelo Atlético-MG e teve negociações avançadas com o clube mineiro, mas está perto do Timão

O Corinthians tenta avançar nas tratativas pela contratação de Talles Magno no mercado da bola. Os paulistas querem o atacante de 22 anos por empréstimo e tentam uma resposta positiva pelo atleta que pertence ao New York City, clube dos Estados Unidos que é gerido pelo Grupo City, como soube a GOAL.

Ainda não há um acordo entre as partes, mas a proposta do Timão é pelo empréstimo de uma temporada, até 30 de junho 2025, com opção de compra de US$ 15 milhões (R$ 85,92 milhões na cotação atual), conforme apurado pela GOAL.

O jogador já deu sinal positivo para a volta ao futebol brasileiro — ele defendeu o Vasco no país. No entanto, aguarda a liberação dos norte-americanos para avançar nas tratativas com o Corinthians. O estafe do jogador, liderado pelo empresário Carlos Leite, conversa diretamente com o Grupo City para conseguir a saída do atacante no mercado da bola.