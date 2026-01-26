Atacante do Manchester United ironiza estratégias de Mikel Arteta no Arsenal: "Sua esperança é um escanteio"

Bukayo Saka, que está sendo recompensado com um novo e lucrativo contrato no norte de Londres, não marcou gols em seus últimos 13 jogos em todas as competições. O atacante sueco Viktor Gyokeres não conseguiu marcar um gol que não tenha sido de pênalti em 11 jogos do campeonato, enquanto Gabriel Martinelli não balançou as redes na Premier League em suas últimas 13 partidas. Outro ponta, Noni Madueke, não marcou gols em 25 jogos na primeira divisão, e Leandro Trossard registrou apenas uma finalização em seus últimos 11 jogos em todas as competições.

As bolas paradas continuam sendo uma fonte confiável de gols para o Arsenal, com 26 gols marcados dessa forma nesta temporada – o maior número entre as cinco principais ligas da Europa. No entanto, o clube corre o risco de se tornar excessivamente dependente dessa estratégia para alcançar o sucesso .

Amad não hesitou em destacar isso após ver o United sair do Emirates com os três pontos. Matheus Cunha marcou um golaço para os Red Devils aos 87 minutos, apenas três minutos depois de Mikel Merino ter empatado a partida ao empurrar a bola para o fundo das redes após um escanteio.

Diallo respondeu a um fã nas redes sociais dizendo: “Sua única esperança é escanteio”. Ele incluiu um emoji de riso e continuou a dizer, juntamente com um gráfico do resultado final e um emoji de silêncio: “Seja humilde CARA.” Ele estava respondendo a uma postagem pré-jogo que dizia: “O Arsenal está vencendo por 4 a 0, eles acabaram de me enviar o roteiro.”

