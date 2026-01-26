Goal.com
Atacante do Manchester United ironiza estratégias de Mikel Arteta no Arsenal: "Sua esperança é um escanteio"

Amad Diallo zombou abertamente das táticas de Mikel Arteta após o Manchester United conquistar uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal no Emirates Stadium

Os Red Devils causaram uma derrota dolorosa aos líderes da Premier League, levantando ainda mais questionamentos sobre a dependência dos Gunners em bolas paradas. Diallo afirmou, de forma contundente, que "sua única esperança é um escanteio".

  • O Arsenal é dependente da bola parada?

    A equipe de Arteta representou bastante perigo em bolas paradas contra o United, mas ofereceu pouco fora disso – o que se tornou um padrão infeliz para um time que viu sua vantagem na liderança da tabela ser reduzida para quatro pontos. 

    Apenas o Manchester City marcou mais gols que o Arsenal nesta temporada, com o time de Arteta registrando 42 gols em 23 jogos, mas seus jogadores de ataque têm tido dificuldades para brilhar individualmente.

  • Diallo lembra ao Arsenal dos seus problemas fora das bolas paradas

    Bukayo Saka, que está sendo recompensado com um novo e lucrativo contrato no norte de Londres, não marcou gols em seus últimos 13 jogos em todas as competições. O atacante sueco Viktor Gyokeres não conseguiu marcar um gol que não tenha sido de pênalti em 11 jogos do campeonato, enquanto Gabriel Martinelli não balançou as redes na Premier League em suas últimas 13 partidas. Outro ponta, Noni Madueke, não marcou gols em 25 jogos na primeira divisão, e Leandro Trossard registrou apenas uma finalização em seus últimos 11 jogos em todas as competições.

    As bolas paradas continuam sendo uma fonte confiável de gols para o Arsenal, com 26 gols marcados dessa forma nesta temporada – o maior número entre as cinco principais ligas da Europa. No entanto, o clube corre o risco de se tornar excessivamente dependente dessa estratégia para alcançar o sucesso .

    Amad não hesitou em destacar isso após ver o United sair do Emirates com os três pontos. Matheus Cunha marcou um golaço para os Red Devils aos 87 minutos, apenas três minutos depois de Mikel Merino ter empatado a partida ao empurrar a bola para o fundo das redes após um escanteio.

    Diallo respondeu a um fã nas redes sociais dizendo: “Sua única esperança é escanteio”. Ele incluiu um emoji de riso e continuou a dizer, juntamente com um gráfico do resultado final e um emoji de silêncio: “Seja humilde CARA.” Ele estava respondendo a uma postagem pré-jogo que dizia: “O Arsenal está vencendo por 4 a 0, eles acabaram de me enviar o roteiro.”

  • No G4 da liga: Carrick conseguirá a classificação para a Liga dos Campeões?

    Amad Diallo impressionou novamente pelo United na suada vitória sobre o Arsenal, depois de ter jogado os 90 minutos completos na emocionante vitória no clássico contra o Manchester City. O técnico interino Michael Carrick encontrou uma função para o jogador da Costa do Marfim que não exige que ele atue como ala - posição que ele frequentemente ocupava no criticado esquema 3-4-2-1 de Ruben Amorim .

    Carrick tem utilizado Diallo em sua posição preferida nas pontas, com Bryan Mbeumo atuando como camisa 9 - o que significa que o atacante Benjamin Sesko, contratado a peso de ouro, teve que se contentar com um lugar no banco de reservas.

    Ao ser questionado por repórteres se, após iniciar sua gestão com duas vitórias expressivas sobre candidatos ao título, uma vaga entre os quatro primeiros colocados seria agora uma possibilidade para o United, Carrick respondeu: “Do nosso ponto de vista, o importante é focar no próximo jogo. Estamos juntos há menos de duas semanas. Então, é só continuar adquirindo bons hábitos e rotinas. Os jogadores têm sido fantásticos nesse sentido. Não acho que possamos olhar muito para o futuro. Pelo menos não vamos. Temos uma semana importante pela frente, com o jogo contra o Fulham e outros jogos pela frente. Vamos terminar onde terminarmos, conquistando os resultados.” 

    “Eu sei que isso é meio óbvio, mas olhar muito para o futuro pode se voltar contra você. Então, temos encarado semana após semana, jogo após jogo. E certamente continuaremos assim. Mas precisamos aproveitar o momento, usar a emoção, a energia e a confiança. Precisamos ter humildade para entender como conseguimos alcançar esses dois grandes resultados. Não é algo que acontece facilmente, então precisamos continuar assim, guardar essa energia e usá-la novamente.”

    Jogos do United em 2025/26: Sem distrações nas copas para os Red Devils

    O United, que não tem jogos de copa nacional nem competições europeias agendados para o restante da temporada, tem dois jogos consecutivos em casa contra o Fulham e o Tottenham. A equipe subiu para a quarta posição na tabela, um ponto acima do Chelsea e dois à frente do atual campeão, o Liverpool.

