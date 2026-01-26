Atacante do Manchester United ironiza estratégias de Mikel Arteta no Arsenal: "Sua esperança é um escanteio"

Amad Diallo impressionou novamente pelo United na suada vitória sobre o Arsenal, depois de ter jogado os 90 minutos completos na emocionante vitória no clássico contra o Manchester City. O técnico interino Michael Carrick encontrou uma função para o jogador da Costa do Marfim que não exige que ele atue como ala - posição que ele frequentemente ocupava no criticado esquema 3-4-2-1 de Ruben Amorim .
Carrick tem utilizado Diallo em sua posição preferida nas pontas, com Bryan Mbeumo atuando como camisa 9 - o que significa que o atacante Benjamin Sesko, contratado a peso de ouro, teve que se contentar com um lugar no banco de reservas.
Ao ser questionado por repórteres se, após iniciar sua gestão com duas vitórias expressivas sobre candidatos ao título, uma vaga entre os quatro primeiros colocados seria agora uma possibilidade para o United, Carrick respondeu: “Do nosso ponto de vista, o importante é focar no próximo jogo. Estamos juntos há menos de duas semanas. Então, é só continuar adquirindo bons hábitos e rotinas. Os jogadores têm sido fantásticos nesse sentido. Não acho que possamos olhar muito para o futuro. Pelo menos não vamos. Temos uma semana importante pela frente, com o jogo contra o Fulham e outros jogos pela frente. Vamos terminar onde terminarmos, conquistando os resultados.”
“Eu sei que isso é meio óbvio, mas olhar muito para o futuro pode se voltar contra você. Então, temos encarado semana após semana, jogo após jogo. E certamente continuaremos assim. Mas precisamos aproveitar o momento, usar a emoção, a energia e a confiança. Precisamos ter humildade para entender como conseguimos alcançar esses dois grandes resultados. Não é algo que acontece facilmente, então precisamos continuar assim, guardar essa energia e usá-la novamente.”