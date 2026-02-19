Atacante da Juventus quer forçar transferência para o Barcelona na tentativa de substituir Robert Lewandowski

O início de uma nova era no Camp Nou pode ser liderado por um dos artilheiros mais precisos da Série A. O atacante da Juventus, Vlahovic, segundo o Tuttosport, deixou claras suas intenções, mirando uma transferência de alto nível para o Barcelona neste verão. O jogador da seleção sérvia, cujo futuro em Turim tem sido alvo de intensas especulações, surgiu como o principal candidato a preencher a lacuna que Lewandowski acabará deixando.

Reportagens na Itália continuam afirmando que o atacante sérvio está ansioso para se transferir para o Barcelona acima de todos os outros destinos disponíveis, sinalizando um claro desejo de testar suas habilidades nas fileiras do Blaugrana, que atravessa um período de transição em seu ataque. Vlahovic se encontra em uma posição de grande vantagem, já que seu contrato atual com a Juventus está chegando ao fim, tornando-o um dos ativos mais atraentes do mercado.

Sem avanços nas negociações para uma renovação em Turim, o jogador de 26 anos está prestes a se tornar um dos agentes livres mais cobiçados do futebol europeu. Essa disponibilidade se alinha perfeitamente com o planejamento estratégico do Barcelona, já que o clube enfrenta a necessidade urgente de substituir seu lendário camisa nove polonês.