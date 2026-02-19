AFP
Atacante da Juventus quer forçar transferência para o Barcelona na tentativa de substituir Robert Lewandowski
Vlahovic tem como objetivo a transferência para o Blaugrana
O início de uma nova era no Camp Nou pode ser liderado por um dos artilheiros mais precisos da Série A. O atacante da Juventus, Vlahovic, segundo o Tuttosport, deixou claras suas intenções, mirando uma transferência de alto nível para o Barcelona neste verão. O jogador da seleção sérvia, cujo futuro em Turim tem sido alvo de intensas especulações, surgiu como o principal candidato a preencher a lacuna que Lewandowski acabará deixando.
Reportagens na Itália continuam afirmando que o atacante sérvio está ansioso para se transferir para o Barcelona acima de todos os outros destinos disponíveis, sinalizando um claro desejo de testar suas habilidades nas fileiras do Blaugrana, que atravessa um período de transição em seu ataque. Vlahovic se encontra em uma posição de grande vantagem, já que seu contrato atual com a Juventus está chegando ao fim, tornando-o um dos ativos mais atraentes do mercado.
Sem avanços nas negociações para uma renovação em Turim, o jogador de 26 anos está prestes a se tornar um dos agentes livres mais cobiçados do futebol europeu. Essa disponibilidade se alinha perfeitamente com o planejamento estratégico do Barcelona, já que o clube enfrenta a necessidade urgente de substituir seu lendário camisa nove polonês.
A busca do Barcelona pelo sucessor perfeito
O diretor esportivo do Barça, Deco, tem a tarefa de encontrar um sucessor que possa manter o pedigree de gols exigido por um clube tão prestigiado. No entanto, o panorama financeiro continua sendo um obstáculo, já que ainda não está claro quanto espaço no orçamento salarial os catalães terão para facilitar uma contratação tão importante. Embora Vlahovic tenha deixado clara sua preferência, ele não é o único nome na lista de candidatos.
O atacante do Atlético de Madrid, Julian Alvarez, continua sendo a opção preferida da diretoria, mas fechar um acordo com o argentino parece difícil, dada a provável taxa de transferência envolvida. Isso torna Vlahovic uma opção cada vez mais atraente, principalmente devido ao seu potencial status de agente livre. As notícias vindas da Itáliasugerem que Vlahovic dará prioridade a uma transferência para o Barcelona, acreditando que sua presença física poderia proporcionar uma transição perfeita da era Lewandowski.
Vlahovic tem o perfil de um camisa nove tradicional, enquanto outros alvos podem oferecer mais versatilidade. No início deste mês, o preparador físico da Sérvia, Dusan Ilic, apostou que o atacante acabaria na Espanha, afirmando: “Vlahovic tem a mentalidade e as ferramentas físicas para liderar um ataque como o do Barcelona; parece o próximo passo natural para sua carreira”.
Vlahovic adota política de “Barça em primeiro lugar”
De acordo com a mesma reportagem, o futuro de Vlahovic começará a tomar forma em março, mas ele tem clareza sobre o que deseja e instruiu seus agentes a priorizar as negociações com o Barcelona em relação a quaisquer outras partes interessadas. Essa postura proativa destaca o compromisso do jogador em garantir uma transferência para a La Liga em vez de permanecer na Itália, com o Milan supostamente tentando atraí-lo, ou se mudar para a Inglaterra.
O sérvio não descarta totalmente outras opções, mas a mensagem para seus representantes é inequívoca. Se o Barcelona não fizer uma oferta, ele está aberto a negociações com a Juventus sobre uma renovação ou a considerar ofertas de times da Premier League que há muito acompanham seu progresso na Série A.
Essa política de “Barça em primeiro lugar” sugere que o fascínio de jogar no renovado Camp Nou supera as ofertas financeiras que poderiam ser feitas pelos clubes ingleses. Seus agentes teriam recebido instruções rigorosas sobre a hierarquia de seus possíveis próximos clubes, com o gigante catalão ocupando firmemente o topo da lista.
Um momento crucial para o clube e para o jogador
As próximas semanas serão cruciais tanto para o jogador quanto para o clube. Com a aproximação de março, a situação do seu contrato com a Juventus chegará a uma resolução ou, mais provavelmente, confirmará sua saída como agente livre. É provável que o Barcelona espere até o verão para tomar uma decisão final sobre seu principal alvo, criando um jogo de espera de alto risco.
Essa estratégia traz riscos para o Blaugrana; se esperarem muito tempo para se comprometer com Vlahovic, correm o risco de perdê-lo para rivais que estão preparados para agir mais rapidamente com ofertas de contrato concretas. Por outro lado, agir muito cedo pode limitar sua flexibilidade financeira para buscar outros alvos prioritários, como Alvarez, caso o mercado mude a seu favor.
