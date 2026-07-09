Arthur Atta vai para a Fiorentina, conforme revela Gianluca Di Marzio. Meio-campista francês nascido em 2003, Atta havia sido associado, nos últimos dias e nas últimas horas, sucessivamente à Juventus, à Inter e, por fim, ao Milan, que ontem se reuniu com a diretoria da Udinese.





Conforme revela Di Marzio, o acordo entre as partes foi fechado durante a noite. Uma jogada relâmpago na madrugada do diretor esportivo da Fiorentina, Fabio Paratici, que sempre teve grande apreço pelo jogador, inclusive nos anos anteriores, e teria gostado de contratá-lo também no Tottenham durante sua passagem pela Premier League. Uma jogada surpreendente que se antecipou à concorrência italiana e inglesa pelo francês.





O jogador já realiza hoje os exames médicos em Florença.