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grafica cm atta fiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Ata à Fiorentina, ação relâmpago de Paratici durante a noite: os detalhes

Fiorentina
Mercado da bola
Udinese
A. Atta

O clube da Fiorentina contrata o francês da Udinese

Arthur Atta vai para a Fiorentina, conforme revela Gianluca Di Marzio. Meio-campista francês nascido em 2003, Atta havia sido associado, nos últimos dias e nas últimas horas, sucessivamente à Juventus, à Inter e, por fim, ao Milan, que ontem se reuniu com a diretoria da Udinese.


Conforme revela Di Marzio, o acordo entre as partes foi fechado durante a noite. Uma jogada relâmpago na madrugada do diretor esportivo da Fiorentina, Fabio Paratici, que sempre teve grande apreço pelo jogador, inclusive nos anos anteriores, e teria gostado de contratá-lo também no Tottenham durante sua passagem pela Premier League. Uma jogada surpreendente que se antecipou à concorrência italiana e inglesa pelo francês.


O jogador já realiza hoje os exames médicos em Florença.

  • FÓRMULA E NÚMEROS

    A fórmula é a de compra definitiva; quanto aos valores, segundo Fabrizio Romano, fala-se de pelo menos 30 milhões mais bônus, totalizando um valor que chegará a quase 40 milhões, além de uma porcentagem sobre a futura venda (que, para a Sky, será de 30%).

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  • "UMA MISTURA DE BELLINGHAM E ZIDANE"

    Criado entre Rennes e Metz, Atta se despede, portanto, da Udinese após 63 partidas, 6 gols e 4 assistências entre a Série A e a Copa da Itália. Ele agora se junta à Fiorentina de Fabio Grosso, que decidiu, de forma surpreendente, apostar nele para a temporada 2026/2027.


    Recentemente, Gianluca Nani, diretor esportivo da Udinese, havia demonstrado grande apreço pelo meio-campista Arthur Atta, definindo-o, por suas características técnicas e táticas, como “uma mistura de Bellingham e Zidane”.


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