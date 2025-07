Astros do Chelsea, Thiago Silva e a seleção ideal do Mundial de Clubes 2025

Comandado por Enzo Maresca, os Blues surpreenderam ao atropelar o favorito Paris Saint-Germain na final disputada em Nova Jersey

Todos esperavam ver o Paris Saint-Germain ser coroado como o melhor time do planeta na final do Mundial de Clubes, realizada no último domingo (13). Mas o Chelsea estragou a festa: com uma atuação arrasadora, os ingleses bateram o campeão europeu por 3 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Cole Palmer foi o grande destaque da decisão, marcando dois gols e dando assistência para João Pedro. Pelo show que deu em campo, o meia-atacante foi eleito o melhor da partida e também recebeu a Bola de Ouro do torneio.

Como era de se esperar, Palmer está na seleção do Mundial da GOAL, dominada pelo Chelsea, que emplacou metade do time ideal. No entanto, a lista também inclui nomes de PSG, Real Madrid e Fluminense. Confira: