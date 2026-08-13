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Astro do Tottenham, Xavi Simons dá as boas-vindas a seu xará Xavi Hernandez como novo técnico da Holanda
Um nome construído sobre a herança blaugrana
Simons, que perdeu a Copa do Mundo de 2026 com a Holanda depois de sofrer uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, deu oficialmente as boas-vindas a Xavi após a decisão da KNVB de entregar o comando ao ex-técnico do Barcelona. Durante seus anos de formação na base do Barcelona, Simons era frequentemente comparado ao seu xará por causa de sua qualidade técnica e visão de jogo.
Em suas redes sociais, Simons compartilhou uma foto nostálgica de sua infância em La Masia, ao lado do homem que acabaria se tornando seu técnico no cenário internacional. A mensagem foi simples, mas profunda, com Simons dizendo: "O nome que inspirou o meu nome. Bem-vindo à Holanda, senhor Xavi Hernández!"
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A história por trás do nome Xavi
A origem de como o jovem holandês passou a compartilhar o nome com um ícone espanhol há muito tempo desperta o interesse dos fãs. Sua mãe já revelou anteriormente que a escolha do nome foi resultado direto de ver o lendário meio-campista comandar o jogo dos gigantes catalães. Após o nascimento do filho, os pais ainda discutiam vários nomes até assistirem a uma partida do Barcelona em que Xavi foi dominante. A decisão foi tomada na hora, consolidando uma ligação para toda a vida com a filosofia do Barcelona que ambos compartilham. Para Simons, ter seu xará no comando acrescenta uma camada extra de motivação enquanto ele continua a se firmar como uma peça-chave da seleção nacional.
Mantendo a continuidade doméstica no comando técnico
Embora a chegada do catalão de 46 anos represente uma mudança significativa de rumo, a KNVB garantiu que o novo ciclo permaneça ancorado na experiência local. Os relatos indicam que Ruud van Nistelrooy deve ser mantido como parte da comissão técnica da Holanda. O ex-atacante de Manchester United e Real Madrid provou seu valor durante a Copa do Mundo de 2026 e oferecerá uma ponte vital entre a era anterior sob Ronald Koeman e a nova abordagem tática de Xavi.
Além de Van Nistelrooy, a estrutura da comissão técnica manterá ainda mais estabilidade com a permanência do treinador de goleiros Patrick Lodewijks. Ao manter essas figuras-chave em seus cargos, a federação holandesa espera combinar a implementação da filosofia do "Futebol Total" por Xavi com a estrutura já existente da seleção nacional.
- AFP
Preparando-se para uma estreia na Liga das Nações
Como o primeiro técnico estrangeiro a comandar a Holanda desde Ernst Happel, no fim dos anos 1970, a pressão será imediata. O contrato de longo prazo do treinador espanhol demonstra um compromisso com uma reformulação total da identidade da equipe, com o objetivo de retomar o estilo proativo e baseado na posse de bola que definiu as eras de ouro do futebol da Holanda. O primeiro grande teste da nova Holanda será na Liga das Nações da Uefa, quando está programada para enfrentar a Alemanha na Johan Cruyff Arena, em setembro. Depois do confronto com a Alemanha, a Holanda enfrentará Sérvia e Grécia em seu grupo, oferecendo uma plataforma para o novo técnico ajustar seu sistema antes do início do ciclo de classificação para a Eurocopa.
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