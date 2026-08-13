Simons, que perdeu a Copa do Mundo de 2026 com a Holanda depois de sofrer uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, deu oficialmente as boas-vindas a Xavi após a decisão da KNVB de entregar o comando ao ex-técnico do Barcelona. Durante seus anos de formação na base do Barcelona, Simons era frequentemente comparado ao seu xará por causa de sua qualidade técnica e visão de jogo.

Em suas redes sociais, Simons compartilhou uma foto nostálgica de sua infância em La Masia, ao lado do homem que acabaria se tornando seu técnico no cenário internacional. A mensagem foi simples, mas profunda, com Simons dizendo: "O nome que inspirou o meu nome. Bem-vindo à Holanda, senhor Xavi Hernández!"