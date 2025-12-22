+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tom Maston

Aston Villa crava a 10ª vitória, e Vinícius Junior é vaiado: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

É aquela época do ano em que as ligas de toda a Europa começam a desacelerar para as pausas de inverno. Em alguns países, os clubes da elite ganham um período mais longo de descanso em torno do Natal, enquanto em outros a interrupção do calendário dura apenas uma semana, ou pouco mais. Já a Premier League seguirá em atividade durante o período festivo, com a briga pelo título esquentando cada vez mais.

E assim, enquanto equipes da Inglaterra, da Itália e de outros países ainda têm muito com o que se ocupar até o fim do ano, a maioria das principais potências do continente só voltará a campo em 2026. Por isso, era fundamental deixar uma última impressão marcante em suas derradeiras atuações do ano civil.

Mas quem conseguiu corresponder às expectativas — e quem saiu de cena deixando um gosto amargo após os compromissos do fim de semana? A GOAL analisa os maiores vencedores e perdedores em toda a Europa…

  • Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Morgan Rogers

    Além de Erling Haaland, há algum jogador da Premier League vivendo um momento melhor do que Morgan Rogers? O meia do Aston Villa certamente entrou de vez na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano, embalado por uma sequência de atuações que o levou a marcar seis gols nos últimos seis jogos de liga pela surpreendente equipe de Unai Emery, candidata ao título.

    Sua atuação contra o Manchester United no domingo, com dois gols, foi absolutamente sublime. Depois de balançar as redes com impressionantes chutes contra Leeds United e West Ham nas últimas semanas, Rogers mostrou no Villa Park que também domina finalizações espetaculares com o interior do pé direito. Seu primeiro gol, marcado de cerca de 25 metros após dominar uma bola longa ainda no ar e deixar Leny Yoro para trás, evidenciou a confiança que o ex-prodígio das categorias de base do Manchester City exibe neste momento.

    “Estou muito, muito feliz por ele, porque é um lutador”, disse Emery sobre o herói da partida. “Ele é um bom rapaz, um rapaz realmente muito bom. Seu comprometimento com o Aston Villa é enorme, e sua atitude no dia a dia é absolutamente fantástica.”

    A mais recente exibição de Rogers aconteceu menos de 24 horas depois de Jude Bellingham marcar pelo Real Madrid na vitória sobre o Sevilla, e o debate sobre quem deve assumir a camisa 10 da Inglaterra na Copa do Mundo tende a ganhar ainda mais força caso ambos mantenham o nível atual. No momento, é difícil argumentar contra a ideia de Rogers receber uma oportunidade como titular diante da Croácia, em Dallas, na estreia inglesa na Copa.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    PERDEDOR: Alexander Isak

    O sábado deveria ter sido um dia de celebração para Alexander Isak. Lançado do banco no intervalo, com o Liverpool tentando furar o ferrolho do Tottenham, que atuava com um jogador a menos, o reforço mais caro da história do futebol britânico precisou de apenas 11 minutos em campo para abrir o placar, marcando apenas seu segundo gol na Premier League desde que chegou a Anfield, vindo do Newcastle.

    No entanto, o que parecia ser um momento de afirmação para Isak — que busca se consolidar em Merseyside durante a ausência de Mohamed Salah, em disputa da Copa Africana de Nações — acabou se transformando em uma experiência particularmente amarga. O atacante sueco sentiu dores intensas após uma tentativa desesperada de Micky van de Ven de evitar o gol.

    Isak precisou de ajuda para deixar o gramado antes de ser substituído, apesar de sua passagem impactante pelo jogo. Desde então, relatos indicam que ele sofreu uma fratura na perna, lesão que pode afastá-lo dos campos por vários meses. Com Hugo Ekitike marcando o gol da vitória no triunfo por 2 a 1 no sábado, o francês agora tem caminho aberto para assumir a vaga de centroavante titular dos Reds enquanto Isak se recupera.

    O ex-jogador do Newcastle, por sua vez, só poderá assistir de fora, lamentando um episódio de enorme azar que também pode tirá-lo dos decisivos jogos de repescagem da Suécia para a Copa do Mundo, marcados para março.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    VENCEDOR: Raphinha

    Raphinha virou tema de debate na Espanha na semana passada depois de ter ficado fora da Seleção Masculina da FIFA de 2025. O brasileiro participou diretamente de 60 gols do Barcelona na temporada passada, somando gols e assistências, mas acabou preterido por nomes como Cole Palmer e Jude Bellingham quando a equipe foi anunciada na cerimônia realizada em Doha.

    Hansi Flick classificou a ausência de Raphinha como “uma piada” antes do confronto de domingo contra o Villarreal, mas o ponta tem preferido responder dentro de campo, em vez de se deter na falta de reconhecimento individual. Desde que retornou de lesão, ele manteve o bom momento e voltou a brilhar no Estadio de la Cerámica, ao abrir o placar em cobrança de pênalti na vitória do Barça por 2 a 0 sobre o Submarino Amarelo.

    Nas quatro partidas em que começou como titular em LaLiga desde que passou quase dois meses afastado por um problema no tendão, Raphinha já marcou quatro gols e deu uma assistência, ajudando o Barcelona a construir e sustentar uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid na liderança da tabela. E, embora ainda não tenha atingido exatamente o nível exibido na temporada passada, todos os indícios apontam para que 2026 seja mais um ano de grande produção ofensiva para o ex-jogador do Leeds, independentemente de ele receber ou não o reconhecimento que seu desempenho merece.

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Vinícius Junior

    As coisas, porém, não vão tão bem para o companheiro de seleção de Raphinha, Vinícius Junior. O atacante do Real Madrid prometeu um retorno épico após ficar fora da lista da Bola de Ouro de 2024, mas os últimos 12 meses estiveram longe de sair como o brasileiro planejava. Ele encerrará 2025 com apenas oito gols em 34 partidas disputadas em LaLiga ao longo do ano e atravessa atualmente uma seca de 14 jogos sem marcar, que remonta à primeira semana de outubro.

    Em meio a rumores de um desgaste em sua relação com o técnico Xabi Alonso — o que teria levado à paralisação das negociações por renovação de contrato —, Vinicius tem estado irreconhecível nos últimos meses. A situação atingiu um novo ponto baixo no sábado, quando foi vaiado pela torcida do Santiago Bernabéu ao ser substituído no segundo tempo da partida contra o Sevilla.

    “Os torcedores são soberanos e livres para se expressar, mas foi um jogo complicado”, disse Alonso ao comentar a reação direcionada ao seu camisa 7. “Valorizo o momento da equipe e, com este período de descanso, vamos aproveitar para recuperar energias e recomeçar com entusiasmo.”

    Vinicius está longe de ser a primeira estrela do Real Madrid a sentir a impaciência de seus próprios torcedores — basta lembrar de Gareth Bale. Ainda assim, dificilmente há alguém no elenco do clube que precise mais da pausa de inverno do que o atacante de 25 anos, na tentativa de deixar para trás um ano desastroso e começar a olhar para 2026 com novos ares.

  • Evan Ferguson Roma 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Roma

    Com os três primeiros colocados da Serie A — Inter de Milão, Napoli e Milan — envolvidos na disputa da Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, a Roma, então quarta colocada, teve a chance de dar um passo importante na corrida pelo título ao enfrentar a Juventus no sábado. Uma vitória da equipe comandada por Gian Piero Gasperini a colocaria empatada em pontos com a líder Inter no topo da tabela, mas a oportunidade foi desperdiçada com a derrota por 2 a 1 em Turim.

    A Roma, inclusive, chegou a liderar a Serie A no fim de novembro, após um início promissor sob o comando do novo técnico, mas atravessa agora um momento de queda: perdeu três dos últimos quatro jogos do campeonato e aparece três pontos atrás na classificação, tendo ainda disputado uma partida a mais do que alguns de seus concorrentes diretos. O cenário passa a exigir atenção redobrada, já que a Juventus encostou no G4, ficando a apenas um ponto, graças aos gols de Francisco Conceição e Loïs Openda que garantiram o triunfo bianconero.

  • ACF Fiorentina v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    VENCEDOR: Fiorentina

    No outro extremo da tabela da Serie A, a campanha da Fiorentina tem sido desastrosa. A Viola chegou a se inserir na briga pelo título neste mesmo período da temporada passada, mas desde então despencou de rendimento e entrou em campo no domingo, contra a Udinese, ainda em busca da primeira vitória no campeonato, afundada na lanterna.

    Desta vez, porém, a sorte sorriu — e em grande medida graças à ajuda do adversário. Goleiro da Udinese, Maduka Okoye foi expulso logo aos oito minutos em Florença, após uma falta dura sobre Moise Kean, e a Fiorentina soube explorar a vantagem numérica para construir uma goleada por 5 a 1. Kean marcou duas vezes no segundo tempo e selou um triunfo que devolve confiança à equipe.

    O time de Paolo Vanoli ainda precisa demonstrar que é capaz de vencer adversários em igualdade numérica antes de pensar seriamente em escapar do rebaixamento. Ainda assim, com o duelo contra o Parma, 17º colocado, no horizonte, a torcida da Fiorentina já pode começar a sonhar com uma reação significativa na virada do ano.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-LEVERKUSENAFP

    PERDEDOR: RB Leipzig

    O Bayern de Munique segue com ampla vantagem na liderança da Bundesliga enquanto o campeonato entra em sua pausa de inverno. Com isso, as atenções para 2026 tendem a se concentrar nas equipes logo atrás e na acirrada disputa por vagas na Champions League. Dentro desse contexto, o duelo de sábado entre RB Leipzig e Bayer Leverkusen foi o grande destaque do último fim de semana antes do Natal.

    O Leipzig vinha ocupando a segunda colocação atrás do Bayern durante boa parte da temporada, beneficiando-se do fato de não disputar competições europeias e ter semanas livres para se preparar. No entanto, após a derrota para o Union Berlin na rodada anterior, a equipe voltou a tropeçar, desta vez diante do Leverkusen, perdendo por 3 a 1, mesmo após sair na frente com o gol de Xaver Schlager, aos 35 minutos.

    A equipe comandada por Ole Werner foi para o intervalo em desvantagem, apesar de ter aberto o placar no fim do primeiro tempo. E, embora tenha finalizado 21 vezes ao longo da partida, não conseguiu chegar ao segundo gol antes de o jovem Montrell Culbreath definir o confronto nos acréscimos da etapa final. Com o resultado, o Leipzig caiu para a quarta posição, ultrapassado por Leverkusen e Borussia Dortmund, e retomará a competição em janeiro pressionado pelo Hoffenheim, quinto colocado, apenas dois pontos atrás.

  • Ricardo Pepi PSV 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: PSV

    Outra corrida pelo título que já dá sinais de estar praticamente definida é a da Eredivisie. O PSV abriu uma vantagem de nove pontos na liderança ao alcançar a metade da temporada, e a vitória de virada sobre o Utrecht, no domingo, ampliou para 11 jogos a sua sequência de triunfos no campeonato. A equipe de Peter Bosz só deixou pontos pelo caminho em duas das 17 rodadas disputadas até aqui.

    Os gols de Ricardo Pepi e do experiente Ivan Perisic garantiram o triunfo por 2 a 1, mais uma vez com o PSV se beneficiando do tropeço de seu principal rival na briga pelo título, o Feyenoord. A equipe comandada por Robin van Persie chegou a liderar a competição no início, mas venceu apenas três dos últimos oito jogos da liga holandesa após o empate de domingo com o Twente, ficando cada vez mais distante dos atuais campeões.

  • FBL-FRA-CUP-AVRANCHES-BRESTAFP

    PERDEDOR: Brest

    A Ligue 1 já entrou em sua pausa de inverno, abrindo espaço para que a Copa da França assumisse o protagonismo no último fim de semana antes do Natal. É a partir da nona rodada que os clubes da primeira divisão passam a disputar a competição e, enquanto equipes como Paris Saint-Germain, Marseille e Lyon avançaram sem maiores dificuldades diante de adversários de divisões inferiores, o Brest acabou sendo o grande derrotado, ao cair para o Avranches, da terceira divisão, na sexta-feira.

    Uma das surpresas da última edição da Champions League, o Brest vive campanha tranquila no meio da tabela da Ligue 1 nesta temporada, mas saiu de cena de forma dolorosa ao ser eliminado nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1 com os modestos anfitriões. A equipe da elite francesa atuou durante a maior parte da partida com um jogador a menos, depois da expulsão de Julien Le Cardinal aos 21 minutos, e isso acabou pesando, já que impediu o domínio esperado sobre o Avranches.

  • Celtic v Aberdeen - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    VENCEDOR: Wilfried Nancy

    E, por fim, na Escócia, houve alívio para o novo técnico do Celtic, Wilfried Nancy, que, na quinta tentativa, enfim conquistou sua primeira vitória à frente dos Bhoys. Ainda assim, o triunfo por 3 a 1 sobre o Aberdeen, no domingo, esteve longe de ser simples: mesmo com os visitantes atuando com um jogador a menos, o Celtic cedeu o empate a apenas 16 minutos do fim e precisou de gols tardios de Kieran Tierney, aos 43 minutos do segundo tempo, e James Forrest, aos 47, para garantir o resultado.

    “Consigo ver uma evolução a cada jogo”, afirmou Nancy, que havia iniciado sua passagem pelo clube com quatro derrotas consecutivas após chegar do Columbus Crew. “Estou feliz pelos jogadores, porque eles mereceram. Estou feliz pelos torcedores, pelo clube e pela diretoria."

    “Os jogadores foram realmente, realmente muito bem. Acertamos a trave cinco vezes — nunca vi isso na minha vida. Muitas equipes teriam desanimado diante de tantas chances desperdiçadas, mas continuamos pressionando, onda após onda, e tenho muito orgulho disso.”

    Apesar da vitória, o Celtic segue seis pontos atrás do líder Hearts na tabela da Scottish Premiership, embora com um jogo a menos. Nancy agora espera embalar a equipe antes de seu primeiro Old Firm contra o Rangers, marcado para o dia 3 de janeiro.

