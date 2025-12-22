Aston Villa crava a 10ª vitória, e Vinícius Junior é vaiado: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

Além de Erling Haaland, há algum jogador da Premier League vivendo um momento melhor do que Morgan Rogers? O meia do Aston Villa certamente entrou de vez na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano, embalado por uma sequência de atuações que o levou a marcar seis gols nos últimos seis jogos de liga pela surpreendente equipe de Unai Emery, candidata ao título.

Sua atuação contra o Manchester United no domingo, com dois gols, foi absolutamente sublime. Depois de balançar as redes com impressionantes chutes contra Leeds United e West Ham nas últimas semanas, Rogers mostrou no Villa Park que também domina finalizações espetaculares com o interior do pé direito. Seu primeiro gol, marcado de cerca de 25 metros após dominar uma bola longa ainda no ar e deixar Leny Yoro para trás, evidenciou a confiança que o ex-prodígio das categorias de base do Manchester City exibe neste momento.

“Estou muito, muito feliz por ele, porque é um lutador”, disse Emery sobre o herói da partida. “Ele é um bom rapaz, um rapaz realmente muito bom. Seu comprometimento com o Aston Villa é enorme, e sua atitude no dia a dia é absolutamente fantástica.”

A mais recente exibição de Rogers aconteceu menos de 24 horas depois de Jude Bellingham marcar pelo Real Madrid na vitória sobre o Sevilla, e o debate sobre quem deve assumir a camisa 10 da Inglaterra na Copa do Mundo tende a ganhar ainda mais força caso ambos mantenham o nível atual. No momento, é difícil argumentar contra a ideia de Rogers receber uma oportunidade como titular diante da Croácia, em Dallas, na estreia inglesa na Copa.