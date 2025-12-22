Aston Villa crava a 10ª vitória, e Vinícius Junior é vaiado: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

E, por fim, na Escócia, houve alívio para o novo técnico do Celtic, Wilfried Nancy, que, na quinta tentativa, enfim conquistou sua primeira vitória à frente dos Bhoys. Ainda assim, o triunfo por 3 a 1 sobre o Aberdeen, no domingo, esteve longe de ser simples: mesmo com os visitantes atuando com um jogador a menos, o Celtic cedeu o empate a apenas 16 minutos do fim e precisou de gols tardios de Kieran Tierney, aos 43 minutos do segundo tempo, e James Forrest, aos 47, para garantir o resultado.
“Consigo ver uma evolução a cada jogo”, afirmou Nancy, que havia iniciado sua passagem pelo clube com quatro derrotas consecutivas após chegar do Columbus Crew. “Estou feliz pelos jogadores, porque eles mereceram. Estou feliz pelos torcedores, pelo clube e pela diretoria."
“Os jogadores foram realmente, realmente muito bem. Acertamos a trave cinco vezes — nunca vi isso na minha vida. Muitas equipes teriam desanimado diante de tantas chances desperdiçadas, mas continuamos pressionando, onda após onda, e tenho muito orgulho disso.”
Apesar da vitória, o Celtic segue seis pontos atrás do líder Hearts na tabela da Scottish Premiership, embora com um jogo a menos. Nancy agora espera embalar a equipe antes de seu primeiro Old Firm contra o Rangers, marcado para o dia 3 de janeiro.