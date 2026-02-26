Getty
“Assistindo Love Island em um voo!” – A novata do Lionesses, Poppy Pattinson, revela por que perdeu a ligação de Sarina Wiegman após receber o primeiro convite para a seleção principal da Inglaterra
Lesões continuam: Lionesses sem jogadoras importantes para as eliminatórias da Copa do Mundo
A Inglaterra conseguiu receber de volta muitas jogadoras para os jogos da próxima semana, depois de ter perdido tantas figuras importantes nos amistosos que se seguiram ao triunfo no Euro 2025 no verão passado. Leah Williamson, Lauren James e Hannah Hampton estão entre as jogadoras que perderam os dois últimos jogos das Lionesses no ano passado e que podem voltar ao time no início da campanha de qualificação para a Copa do Mundo, mas nem tudo são boas notícias.
Além de Ella Toone e Beth Mead, a lateral-esquerda do Chelsea, Niamh Charles, continua afastada e, com as colegas Lucy Bronze e Taylor Hinds apenas retornando à ação, Wiegman optou por trazer uma nova cara para reforçar essa posição em Pattinson — embora a zagueira do London City inicialmente tenha perdido a convocação, como ela mesma revelou agora.
Assistindo Love Island durante um voo! Por que Pattinson perdeu a convocação de Wiegman para a seleção inglesa
Ao falar com repórteres esta semana, após receber sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra, Pattinson foi questionada sobre onde estava e o que estava fazendo quando recebeu a ligação com a notícia. “Na verdade, eu estava em um voo”, disse ela. “Acho que todo mundo tem uma história sobre isso, mas eu estava em um voo, então perdi a ligação. Quando aterrissei, vi a ligação perdida e uma mensagem da Sarina pedindo para eu ligar de volta.
Então, obviamente, você pode imaginar que as pessoas ao meu lado provavelmente pensaram que eu estava apenas relaxando, assistindo Love Island durante o voo. E então, quando aterrissei, pensei: 'Meu Deus'. Foi tenso, obviamente, esperar todo mundo sair do avião. Eu pensava: 'Por favor, vamos, peguem suas coisas', mas então entrei no aeroporto, liguei de volta para ela e estou super orgulhoso. Ela estava me parabenizando e me convidando para o acampamento.”
Perspectiva bem conhecida: o caminho de Pattinson para a primeira convocação para a seleção inglesa
Pattinson não é de forma alguma desconhecida para Wiegman e sua equipe. A jogadora de 25 anos participou regularmente das seleções juvenis da Inglaterra no início de sua carreira e jogou pela seleção sub-23 até 2024, tendo disputado partidas em praticamente todos os níveis antes disso. Ela também tem sido titular na Superliga Feminina, jogando consistentemente pelo Bristol City, Everton e Brighton antes de se juntar ao London City, tendo se destacado no Sunderland e conquistado uma transferência para o Manchester City ainda adolescente.
Portanto, dada a ausência de Charles e o tempo de jogo limitado que Hinds teve recentemente, o que significa que as opções na lateral esquerda são limitadas para a Inglaterra neste acampamento, faz sentido que Wiegman recorra a Pattinson e lhe dê a oportunidade de mostrar o que ela pode fazer, tendo desfrutado de uma série de partidas como titular pelo London City nas últimas semanas, após uma lesão no início da temporada.
O que Pattinson pode trazer para as Lionesses? Wiegman destaca características que ela “realmente gosta”.
Wiegman também ficou impressionada com o que viu de Pattinson desde o início do ano e, ao anunciar sua escalação na semana passada, destacou algumas das características do jogo da jogadora de 25 anos que ela gosta e quer ver no ambiente da Inglaterra.
“Acompanhamos ela há muito tempo”, disse a treinadora das Lionesses. “Ela está em boa forma há algum tempo, tem jogado e acho que teve um desempenho muito bom com o London City Lionesses. Ela é uma lateral esquerda muito proativa, cobre toda a lateral, toma muitas iniciativas e o que eu realmente gosto também é que, quando está com a posse de bola, ela realmente quer jogar para a frente. Ela também é muito enérgica.”
Pattinson está ansiosa para mostrar tudo isso nas oportunidades que tiver na próxima semana, acrescentando: “Estou plenamente ciente de que há ótimas jogadoras nesta equipe, mas quero trazer minha força para a equipe. Quero acrescentar o que puder. Obviamente, este é o primeiro passo, ser convocada, mas não quero que seja o último. Quero aprender muito. Há algumas jogadoras importantes e talentosas no grupo. [Quero] aprender com as líderes ao meu redor e, acima de tudo, aproveitar e expressar meus pontos fortes em campo.”
