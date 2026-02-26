“Assistindo Love Island em um voo!” – A novata do Lionesses, Poppy Pattinson, revela por que perdeu a ligação de Sarina Wiegman após receber o primeiro convite para a seleção principal da Inglaterra

Wiegman também ficou impressionada com o que viu de Pattinson desde o início do ano e, ao anunciar sua escalação na semana passada, destacou algumas das características do jogo da jogadora de 25 anos que ela gosta e quer ver no ambiente da Inglaterra.

“Acompanhamos ela há muito tempo”, disse a treinadora das Lionesses. “Ela está em boa forma há algum tempo, tem jogado e acho que teve um desempenho muito bom com o London City Lionesses. Ela é uma lateral esquerda muito proativa, cobre toda a lateral, toma muitas iniciativas e o que eu realmente gosto também é que, quando está com a posse de bola, ela realmente quer jogar para a frente. Ela também é muito enérgica.”

Pattinson está ansiosa para mostrar tudo isso nas oportunidades que tiver na próxima semana, acrescentando: “Estou plenamente ciente de que há ótimas jogadoras nesta equipe, mas quero trazer minha força para a equipe. Quero acrescentar o que puder. Obviamente, este é o primeiro passo, ser convocada, mas não quero que seja o último. Quero aprender muito. Há algumas jogadoras importantes e talentosas no grupo. [Quero] aprender com as líderes ao meu redor e, acima de tudo, aproveitar e expressar meus pontos fortes em campo.”