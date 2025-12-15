Assista: Roberto Firmino se diverte com sósias de jogadores famosos: "Alisson?"
Firmino entra na brincadeira
Roberto Firmino mostrou bom humor ao ser abordado por um grupo de sósias de jogadores de futebol em um estacionamento. Tudo começou quando um homem vestindo a camisa do Liverpool com o nome de Van Dijk chamou sua atenção. Logo depois, outros “astros” apareceram, todos caracterizados como grandes nomes do futebol mundial.
Firmino caiu na risada, abraçou alguns deles e até entrou na brincadeira com pessoas que lembravam Virgil van Dijk, Alisson, Kylian Mbappé e Lionel Messi. O encontro foi gravado e publicado nas redes sociais, arrancando elogios e comentários divertidos dos torcedores.
O brasileiro fez história no Liverpool ao conquistar a Premier League e a Champions League ao lado de Van Dijk e Alisson. Mesmo sabendo que eram apenas sósias, Firmino parece ter gostado de reencontrar versões alternativas de antigos companheiros de Anfield.
Assista ao vídeo
Firmino curte a nova fase no Oriente Médio
Ídolo do Liverpool, Firmino deixou o clube em 2023 após vencer praticamente tudo o que disputou com os Reds. Em seguida, teve uma passagem marcante pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, onde atuou ao lado de nomes como Riyad Mahrez, Édouard Mendy, Franck Kessié e Allan Saint-Maximin.
No clube saudita, o brasileiro ajudou a conquistar o título da Champions asiática, encerrando sua passagem em alta. Depois disso, assinou contrato de dois anos com o Al-Sadd e se mudou para o Catar, onde divide o elenco com jogadores conhecidos, como Claudinho, ex-Zenit.
A Liga Catari também reúne nomes como Marco Verratti, Aleksandar Mitrovic, Julian Draxler e Krzysztof Piątek, reforçando o nível da competição.
- AFP
Liverpool sente falta de Firmino
Enquanto Firmino se diverte fora da Europa, o Liverpool vive uma temporada irregular na Premier League sob o comando de Arne Slot. A equipe ainda não conseguiu repetir o desempenho que levou ao título em 2024/25.
Alexander Isak, contratado do Newcastle por um valor elevado, ainda não engrenou em Anfield, e parte da torcida sente falta de um jogador com o perfil de Firmino — não só pela qualidade técnica, mas também pela inteligência tática e liderança dentro de campo.
Firmino volta a campo na próxima terça-feira (23) pelo Al-Sadd, em duelo pela Champions League asiática contra o Shabab Al-Ahli. Depois, o foco será a Qatar Stars League, o Campeonato Catari, em que o time ocupa a quarta colocação, oito pontos atrás do líder Al-Gharafa.