Assista: Roberto Firmino se diverte com sósias de jogadores famosos: "Alisson?"

Roberto Firmino mostrou bom humor ao ser abordado por um grupo de sósias de jogadores de futebol em um estacionamento. Tudo começou quando um homem vestindo a camisa do Liverpool com o nome de Van Dijk chamou sua atenção. Logo depois, outros “astros” apareceram, todos caracterizados como grandes nomes do futebol mundial.

Firmino caiu na risada, abraçou alguns deles e até entrou na brincadeira com pessoas que lembravam Virgil van Dijk, Alisson, Kylian Mbappé e Lionel Messi. O encontro foi gravado e publicado nas redes sociais, arrancando elogios e comentários divertidos dos torcedores.

O brasileiro fez história no Liverpool ao conquistar a Premier League e a Champions League ao lado de Van Dijk e Alisson. Mesmo sabendo que eram apenas sósias, Firmino parece ter gostado de reencontrar versões alternativas de antigos companheiros de Anfield.