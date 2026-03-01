Traduzido por

ASSISTA: O jogador da seleção alemã Timo Werner dá assistência em sua estreia, e o San Jose Earthquakes vence o Atlanta United

O atacante alemão Timo Werner saiu do banco para dar uma assistência em sua estreia pelo San Jose, quando o Quakes derrotou o Atlanta United por 2 a 0. Werner, que assinou um contrato de vários anos como jogador designado com o San Jose, não foi titular em seu primeiro jogo disponível após se transferir do RB Leipzig. No entanto, seu impacto foi imediato, pois ele precisou de pouco tempo para marcar seu primeiro gol.