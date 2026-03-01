San Jose Earthquakes
ASSISTA: O jogador da seleção alemã Timo Werner dá assistência em sua estreia, e o San Jose Earthquakes vence o Atlanta United
Werner consegue uma assistência
O atacante alemão entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo pelo Quakes e não demorou muito para influenciar o jogo. Ele representou uma ameaça imediata com sua velocidade no ataque e, após menos de 20 minutos em campo, Werner protagonizou um momento decisivo. O alemão correu pela lateral, passou pelo seu marcador e cruzou uma bola perigosa para a área, que Ousseni Bouda desviou para o gol.
Um início forte para os Quakes
O Quakes terminou o jogo com uma vitória relativamente confortável por 2 a 0. Werner, por sua vez, nunca conseguiu uma chance clara de gol, mas sua habilidade de correr por trás manteve a defesa do Atlanta pressionada e impediu que o time criasse muitas chances nos minutos finais. Os Quakes venceram seus dois primeiros jogos, depois de derrotar o Sporting KC na estreia. Eles ainda não sofreram nenhum gol em 180 minutos de jogo.
Boa relação custo-benefício
Werner representa uma excelente relação custo-benefício para o Quakes, que o contratou em uma transferência gratuita. O RB Leipzig teria tentado se desfazer do atacante no verão passado, depois que ele caiu em desgraça na Alemanha, mas não conseguiu negociar a transferência. Ele fez apenas três partidas na Bundesliga antes de concordar com a transferência para a MLS no final de janeiro.
Mais por vir?
O jogador da seleção alemã deve melhorar à medida que vai tirando a ferrugem. Werner disputou apenas 13 jogos em 2025, mas prometeu que “criaria uma nova história” com o Quakes após mudar para a MLS. O Quakes enfrenta na próxima semana o atual detentor do Supporters' Shield, o Philadelphia Union, que perdeu o primeiro jogo da campanha na MLS por 1 a 0 para o D.C. United.
