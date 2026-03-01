Goal.com
ASSISTA: O jogador da seleção alemã Timo Werner dá assistência em sua estreia, e o San Jose Earthquakes vence o Atlanta United

O atacante alemão Timo Werner saiu do banco para dar uma assistência em sua estreia pelo San Jose, quando o Quakes derrotou o Atlanta United por 2 a 0. Werner, que assinou um contrato de vários anos como jogador designado com o San Jose, não foi titular em seu primeiro jogo disponível após se transferir do RB Leipzig. No entanto, seu impacto foi imediato, pois ele precisou de pouco tempo para marcar seu primeiro gol.

  • Werner consegue uma assistência

    O atacante alemão entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo pelo Quakes e não demorou muito para influenciar o jogo. Ele representou uma ameaça imediata com sua velocidade no ataque e, após menos de 20 minutos em campo, Werner protagonizou um momento decisivo. O alemão correu pela lateral, passou pelo seu marcador e cruzou uma bola perigosa para a área, que Ousseni Bouda desviou para o gol. 

    Um início forte para os Quakes

    O Quakes terminou o jogo com uma vitória relativamente confortável por 2 a 0. Werner, por sua vez, nunca conseguiu uma chance clara de gol, mas sua habilidade de correr por trás manteve a defesa do Atlanta pressionada e impediu que o time criasse muitas chances nos minutos finais. Os Quakes venceram seus dois primeiros jogos, depois de derrotar o Sporting KC na estreia. Eles ainda não sofreram nenhum gol em 180 minutos de jogo. 

  • Boa relação custo-benefício

    Werner representa uma excelente relação custo-benefício para o Quakes, que o contratou em uma transferência gratuita. O RB Leipzig teria tentado se desfazer do atacante no verão passado, depois que ele caiu em desgraça na Alemanha, mas não conseguiu negociar a transferência. Ele fez apenas três partidas na Bundesliga antes de concordar com a transferência para a MLS no final de janeiro. 

  • Mais por vir?

    O jogador da seleção alemã deve melhorar à medida que vai tirando a ferrugem. Werner disputou apenas 13 jogos em 2025, mas prometeu que “criaria uma nova história” com o Quakes após mudar para a MLS. O Quakes enfrenta na próxima semana o atual detentor do Supporters' Shield, o Philadelphia Union, que perdeu o primeiro jogo da campanha na MLS por 1 a 0 para o D.C. United. 

