Assista: Alisha Lehmann brilha em desafio de vestir colete enquanto faz embaixadinhas
Alisha Lehmann e Maya Jama se uniram na Baller League UK
Durante sua mais recente visita à Copper Box Arena, Alisha Lehmann teve sua habilidade no malabarismo colocada à prova. Como jogadora profissional, ela precisou usar os pés — e não as mãos — para manter a bola no ar. O desafio ficou ainda mais complicado com a inclusão de um colete na dinâmica.
A missão de Lehmann era vestir a peça passando-a pela cabeça sem deixar a bola cair. Algo mais fácil de dizer do que de fazer, já que a atenção inevitavelmente se divide ao tentar colocar uma roupa, além de a visão ficar momentaneamente obstruída.
Assista Alisha Lehmann fazendo malabarismos com a bola no 'desafio do colete'
Teste aprovado! Lehmann demonstra seu talento
Lehmann tornou a tarefa surpreendentemente fácil, sem dar qualquer chance de a bola tocar o chão. Ela entrou no ritmo do keepy-up, com toques seguros, antes de passar o colete por cima do rabo de cavalo loiro e acomodá-lo nos ombros.
A jogadora de 26 anos rapidamente percebeu que o segredo era lançar a bola bem alto no ar antes de voltar a atenção para a parte teoricamente mais simples do desafio: vestir o colete. O tempo foi calculado com perfeição.
Pausa de inverno: Lehmann deve passar o Natal em casa
O MVPs United parece perto de ficar fora do top 4 da Baller League em 2025, o que lhes tiraria a chance de disputar a glória máxima. Isso certamente será motivo de frustração para Lehmann e Jama — esta última que se lançou no universo do futebol após iniciar um relacionamento com o zagueiro do Manchester City, Rúben Dias.
Lehmann, no entanto, conta com muitas distrações longe de Londres. A ex-destaque da WSL deixou as campeãs da Serie A, a Juventus, para se juntar ao Como em agosto deste ano. Ela tem balançado as redes com frequência no novo clube e atualmente aproveita a pausa de inverno, com o Natal se aproximando e a expectativa de passar o período ao lado de familiares e amigos.