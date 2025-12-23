Assista: Alisha Lehmann brilha em desafio de vestir colete enquanto faz embaixadinhas

Durante sua mais recente visita à Copper Box Arena, Alisha Lehmann teve sua habilidade no malabarismo colocada à prova. Como jogadora profissional, ela precisou usar os pés — e não as mãos — para manter a bola no ar. O desafio ficou ainda mais complicado com a inclusão de um colete na dinâmica.

A missão de Lehmann era vestir a peça passando-a pela cabeça sem deixar a bola cair. Algo mais fácil de dizer do que de fazer, já que a atenção inevitavelmente se divide ao tentar colocar uma roupa, além de a visão ficar momentaneamente obstruída.