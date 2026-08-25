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cm grafica asllani inter torino 2026
Simone Gervasio

Traduzido por

Asllani de saída da Inter: proposta dos Emirados Árabes, Al Jazira o quer. Fórmula e detalhes

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K. Asllani

A Inter se movimenta para fazer saídas. Entre os excedentes está Kristjan Asllani, de volta após empréstimos ao Torino e ao Besiktas e fora do projeto técnico de Chivu. Sobre o albanês, há o interesse do Al-Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos.

  • Os dois clubes estão tentando chegar a um acordo. Resta entender a fórmula da transferência e se o jogador vai aceitar o destino. Antes, outros clubes também haviam demonstrado interesse, entre eles o Monza.


    Nascido em 2002, Asllani disputou 33 partidas e somou 2 gols e 2 assistências com a camisa do Besiktas em sua última experiência. Ele havia chegado à Inter vindo do Empoli, mas ao longo dos anos acabou bloqueado primeiro por Brozovic e depois por Calhanoglu.


    Há um contrato lucrativo pronto para ele na UAE Pro League, e a Inter pressiona por uma transferência em definitivo. São aguardadas novidades nas próximas horas.

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