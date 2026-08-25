Os dois clubes estão tentando chegar a um acordo. Resta entender a fórmula da transferência e se o jogador vai aceitar o destino. Antes, outros clubes também haviam demonstrado interesse, entre eles o Monza.





Nascido em 2002, Asllani disputou 33 partidas e somou 2 gols e 2 assistências com a camisa do Besiktas em sua última experiência. Ele havia chegado à Inter vindo do Empoli, mas ao longo dos anos acabou bloqueado primeiro por Brozovic e depois por Calhanoglu.





Há um contrato lucrativo pronto para ele na UAE Pro League, e a Inter pressiona por uma transferência em definitivo. São aguardadas novidades nas próximas horas.