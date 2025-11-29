A ascensão da Roma: como os Giallorossi voltaram a disputar o título para sonhar com o fim do jejum de 25 anos

A verdade é que muitos preferiam que o ídolo Claudio Ranieri continuasse por mais um ano. No entanto, o veterano técnico decidiu manter a aposentadoria para assumir um cargo diretivo no clube e, curioso o bastante, foi ele quem defendeu a contratação de Gasperini, acreditando que justamente seu jeito durão era o que a Roma precisava.

“Eu não gostava dele quando era treinador”, admitiu Ranieri, com sua sinceridade característica. “E disse isso a ele. Mas ele foi escolhido porque estou convencido de que Roma precisa de uma personalidade forte, de um técnico que nunca esteja satisfeito, que viva irritado e buscando melhorar o time e o jogador.”

“Vou ser um amigo para ele. Estarei ao lado, e se ele precisar de algo, vamos resolver juntos. Ele sabe das dificuldades que vai encontrar, mas, se eu tivesse continuado, teria perdido um ano de construção; ele foi chamado para erguer algo que possa dar frutos. Não vai ser fácil, claro, e por isso demos a ele um ano para se fazer entender.”

Para a felicidade geral, Gasperini precisou de menos de seis meses para cair nas graças da torcida, e ainda colocar o time na luta inesperada pelo Scudetto.