Asas quebradas... O sonho da Espanha está nas mãos de Yamal

A tristeza e a ansiedade pairam sobre a seleção espanhola, apesar de ter garantido a liderança do Grupo H com a vitória sobre o Uruguai por 1 a 0, na última partida da fase de grupos.

Em uma competição curta como a Copa do Mundo, onde a distribuição do esforço entre os jogadores é fundamental para o sucesso, a seleção espanhola sofreu um duro golpe com as lesões de Jérémy Pino e Nico Williams.

O jornal “Sport” informou, em reportagem, que todos os indícios, com base nas declarações do técnico Luis de la Fuente, apontam para que Jérémie Pino e Nico Williams possam ter encerrado sua participação na Copa do Mundo.

De la Fuente disse após a partida: “É lamentável a lesão de Jérémy, e vamos ver qual é a gravidade dela”.

No entanto, o comunicado médico oficial trouxe algumas notícias positivas, esclarecendo que Jeremie não sofreu fratura na clavícula, mas sim uma entorse na articulação acromioclavicular.

Como de costume nessas situações, a Federação Espanhola de Futebol não definiu uma data para o retorno do jogador, deixando isso a cargo da evolução de seu quadro clínico.