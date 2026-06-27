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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Asas quebradas... O sonho da Espanha está nas mãos de Yamal

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
L. Yamal
Espanha
N. Williams
Y. Pino
Espanha

A tristeza e a ansiedade pairam sobre a seleção espanhola, apesar de ter garantido a liderança do Grupo H com a vitória sobre o Uruguai por 1 a 0, na última partida da fase de grupos.

Em uma competição curta como a Copa do Mundo, onde a distribuição do esforço entre os jogadores é fundamental para o sucesso, a seleção espanhola sofreu um duro golpe com as lesões de Jérémy Pino e Nico Williams.

O jornal “Sport” informou, em reportagem, que todos os indícios, com base nas declarações do técnico Luis de la Fuente, apontam para que Jérémie Pino e Nico Williams possam ter encerrado sua participação na Copa do Mundo.

De la Fuente disse após a partida: “É lamentável a lesão de Jérémy, e vamos ver qual é a gravidade dela”.

No entanto, o comunicado médico oficial trouxe algumas notícias positivas, esclarecendo que Jeremie não sofreu fratura na clavícula, mas sim uma entorse na articulação acromioclavicular. 

Como de costume nessas situações, a Federação Espanhola de Futebol não definiu uma data para o retorno do jogador, deixando isso a cargo da evolução de seu quadro clínico.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O fantasma das lesões coloca a Espanha em apuros

    Mas o azar não parou por aí, já que o segundo golpe veio durante a mesma coletiva de imprensa, quando De la Fuente confirmou que Nico Williams havia terminado a partida contra o Uruguai sentindo dores musculares, o que levantou novas dúvidas sobre sua condição física.

    O jogador do Athletic de Bilbao havia se juntado ao elenco da seleção espanhola ainda longe de sua melhor forma física, após uma temporada em que sofreu com lesões recorrentes e um problema incômodo na região púbica. Apesar disso, o técnico apostou em sua recuperação gradual ao longo do torneio.

    Até o momento, Nico participou apenas de alguns minutos nas três partidas, e sua participação nas fases eliminatórias tornou-se altamente duvidosa.

    Segundo comunicado da Federação Espanhola: “Nico Williams sofreu uma lesão muscular no adutor direito, em consequência de uma forte entrada sofrida durante a partida contra o Uruguai”.

    O comunicado indicou que as lesões de Jérémy Pino e Nico Williams foram classificadas como de gravidade moderada.

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    As ambições do Matador dependem de Yamal

    Após a vitória sobre o Uruguai com um gol de Alex Baína, De la Fuente afirmou: “Se formos obrigados a jogar sem alas, jogaremos sem alas”.

    Parece que o técnico espanhol se resignou à realidade, depois que Jérémie Pino e Nico Williams se juntaram à lista de lesionados, que também inclui Víctor Muñoz, que ainda não disputou nenhuma partida no torneio devido a problemas físicos, enquanto também pairam dúvidas sobre a disponibilidade do novo jogador do Liverpool para atuar nas oitavas de final.

    Com isso, Lamine Yamal tornou-se o único ponta em condições de jogo que resta na lista do técnico Luis de la Fuente. 

    Yamal começou a Copa do Mundo no banco de reservas, mas foi titular nas duas últimas partidas e vem gradualmente entrando no ritmo da competição.

    No entanto, a mensagem ficou clara no interior do elenco espanhol: “Basta que Lamine Yamal não sofra nenhuma lesão nem sequer pegue um resfriado”.

    A Federação Espanhola não pode substituir Jérémie Pino ou Nico Williams por outros jogadores, devido aos regulamentos da FIFA, que determinam que a substituição de jogadores na lista final só é permitida até 24 horas antes da primeira partida da seleção na Copa do Mundo.

    Assim, a seleção espanhola se vê diante de uma verdadeira crise, com suas opções ofensivas reduzidas na fase de eliminatórias.

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